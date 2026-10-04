Chốt giá vàng hôm nay ngày 4/10 giảm rất mạnh, người mua lỗ đậm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 4/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 4/10 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 143,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 4/10, giá vàng trong nước ngày 4/10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 4/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 4/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 900.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 4/10, chốt một tuần giao dịch giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 3 triệu đồng/lượng và giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ 3,9 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10, chốt tuần giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: AI.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 4/10, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 139,5 –143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 140 – 143 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 139,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 4/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 4/10 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.139 USD/ounce, giảm 145 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 11/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.172 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần giao dịch giảm giá rất mạnh, chốt tuần tụt sâu xuống gần mốc 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo nhận định của David Morrison - Chuyên gia phân tích cấp cao tại Trade Nation, thị trường vàng thế giới chưa kết thúc đợt điều chỉnh. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tạm dừng tăng lãi suất trong tháng này không đồng nghĩa với khả năng tăng lãi suất đã bị loại bỏ.

Giá vàng vẫn có thể biến động trong ngắn hạn, song theo Morrison, dư địa giảm giá không còn nhiều. Nếu vàng không đủ động lực tăng giá trong bối cảnh đồng USD mạnh, kim loại quý có thể quay lại kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.000 USD/ounce.

Lukman Otunuga - Chuyên gia phân tích cấp cao tại FXTM - cho rằng, giá vàng vẫn chịu áp lực khi đà tăng bị hạn chế bởi lạm phát liên quan đến địa chính trị, qua đó duy trì kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất. Mức giá 4.200 USD/ounce là ngưỡng quan trọng đối với diễn biến giá vàng trong tuần tới.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.139 USD/ounce (tương đương khoảng 130,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 4/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 12,8 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 4/10, giá vàng ngày 5/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.