Có 1 tỷ đồng gửi ở đâu lãi suất cao, nhiều quà tặng?

Chị Minh Thu (phường Hà Đông, Hà Nội) có 1 tỷ đồng vừa đến kỳ đáo hạn vào đầu tháng 10. Thay vì tiếp tục gửi tại ngân hàng cũ, chị Thu lên các hội nhóm trên mạng xã hội để tham khảo lãi suất tiền gửi, đồng thời tìm kiếm những chương trình ưu đãi dành cho khách hàng có lượng tiền gửi lớn.

Sau khi tìm hiểu và so sánh nhiều ngân hàng, chị Thu quyết định gửi tiền trực tuyến tại một ngân hàng với lãi suất 9,4%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Ngoài mức lãi suất này, chị còn được cộng thêm điểm thưởng. Nếu quy đổi toàn bộ phần ưu đãi, mức sinh lời ước tính có thể vượt 10%/năm.

Các ngân hàng vẫn đua "hút vốn" bằng lãi suất. Ảnh: N Y.

Đáng chú ý, với một số chương trình ưu đãi không chỉ dành riêng cho khách hàng có lượng tiền gửi hàng tỷ đồng. Với khoản tiền từ 50 triệu đồng được đem gửi ngân hàng, khách hàng cũng có thể được hưởng mức lãi suất ưu đãi lên tới 9,4%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, tùy điều kiện áp dụng. Có ngân hàng còn triển khai chương trình khuyến mại với cơ cấu giải thưởng đa dạng, từ căn hộ cao cấp, vàng 24K đến tiền mặt.

Không riêng chị Thu, nhiều người gửi tiền đang chủ động tìm kiếm những ngân hàng có chính sách ưu đãi hấp dẫn để tối ưu hóa khoản tiền nhàn rỗi. Biểu lãi suất ngân hàng niêm yết hiện nay chỉ mang tính tham khảo, bởi trên thực tế, nhiều ngân hàng triển khai chương trình cộng thêm lãi suất thông qua nhiều hình thức như tặng voucher, áp mã ưu đãi dành cho nhân viên hoặc cộng lãi suất trong các chương trình “giờ vàng”.

Tính đến đầu tháng 10, có khoảng 15 ngân hàng đưa ra mức lãi suất tiền gửi trên 9%/năm ngay cả với khoản tiền gửi chỉ từ vài chục triệu, đến vài trăm triệu đồng, tùy từng chương trình và điều kiện cụ thể.

Chẳng hạn, Cake by VPBank cộng thêm 2,2% lãi suất mỗi năm cho khách hàng mới lần đầu gửi tiền có kỳ hạn trên ứng dụng. Techcombank triển khai chương trình ưu đãi cộng lãi suất lên tới 1,8%/năm đối với khoản tiền gửi mở mới trong tuần lễ cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Trong khi đó, BIDV gửi thông báo tới ứng dụng khách hàng về chương trình tiết kiệm “giờ vàng”, mang đến cơ hội hưởng mức lãi suất ưu đãi.

Việc các ngân hàng đưa ra mức lãi suất cao phản ánh nhu cầu củng cố nguồn vốn trong bối cảnh tín dụng tăng nhanh. Theo số liệu đến ngày 30/9, tổng dư nợ của hệ thống tổ chức tín dụng đạt khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025 và tăng 16,69% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng tín dụng ở mức cao tạo áp lực lên nguồn vốn huy động, đặc biệt là nguồn vốn ổn định, có kỳ hạn trung và dài hạn.

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục duy trì quanh vùng cao hiện tại. Theo nhóm phân tích, chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn vẫn lớn, buộc các ngân hàng phải tăng cường củng cố nguồn vốn ổn định, nhất là nguồn vốn trung hạn. Cạnh tranh huy động được dự báo tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6-13 tháng.

Bên cạnh đó, áp lực lạm phát lõi có xu hướng nhích tăng cũng hạn chế dư địa giảm lãi suất. Điều này khiến các ngân hàng khó có thể hạ mạnh lãi suất huy động trong ngắn hạn, nhất là khi nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tiếp tục gia tăng.