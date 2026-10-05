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Vé trúng độc đắc Vietlott gần 200 tỷ được bán ra ở An Giang

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot gần 200 tỷ đồng ở loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 trong kỳ quay diễn ra vào tối qua của Vietlott được bán ra tại tỉnh An Giang.

Tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.571 ở loại hình xổ số Mega 6/45 của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) diễn ra tối qua (4/10), hội đồng quay thưởng đã tìm thấy 1 vé số trúng giải độc đắc Jackpot với trị giá gần 200 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Vietlott, tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot trị giá gần 200 tỷ đồng được bán ra tại một điểm bán hàng ở tỉnh An Giang.

Tấm vé trúng giải Jackpot trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.571 của sản phẩm Mega 6/45 có dãy số may mắn là: 15 - 20 - 29 - 37 - 40 - 45.

Tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot gần 200 tỷ đồng được bán ra tại tỉnh An Giang.

Tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot gần 200 tỷ đồng được bán ra tại tỉnh An Giang.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc gần 200 tỷ đồng nói trên sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10% vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot này phải nộp gần 20 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách của tỉnh An Giang.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, chủ nhân của giải độc đắc Jackpot sẽ nhận về khoản tiền gần 180 tỷ đồng. 

Một vé số trúng giải độc đắc gần 200 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay
Một vé số trúng giải độc đắc gần 200 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay

Một người đã trúng giải Jackpot (độc đắc) sản phẩm Mega 6/45 trị giá gần 200 tỷ đồng - lớn nhất từ trước đến nay.

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Theo Hạnh Nguyên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/10/2026 09:19 AM (GMT+7)
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