Chứng khoán đã tạo đáy ngắn hạn, tuần tới sẽ bứt phá hay tiếp tục rung lắc?

Xác nhận khả năng tạo đáy ngắn hạn

Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch vừa qua với nhiều cung bậc cảm xúc. Từ trạng thái thận trọng, giao dịch kém sôi động ở đầu tuần, thị trường bất ngờ bùng nổ mạnh mẽ vào giữa tuần trước khi quay lại nhịp giằng co ở những phiên cuối.

Hai phiên đầu tuần diễn ra khá chậm chạp, thanh khoản duy trì ở mức thấp và tâm lý nhà đầu tư vẫn còn dè dặt sau giai đoạn biến động bởi yếu tố địa chính trị. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện trong phiên 8/4 khi thị trường chứng kiến một phiên tăng điểm “bùng nổ”, với hàng loạt cổ phiếu tăng trần, thậm chí dư mua lớn. Đà tăng lan tỏa trên diện rộng, từ nhóm chứng khoán, ngân hàng đến bất động sản, thép và công nghệ.

Động lực của phiên bứt phá này đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Đáng chú ý là việc thị trường chính thức đón nhận thông tin xác nhận lộ trình nâng hạng, cùng với việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo và kỳ vọng chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng hơn. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, kéo giá dầu giảm mạnh, cũng góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Sau cú bứt tốc, thị trường nhanh chóng bước vào trạng thái “nghỉ chân” trong hai phiên cuối tuần. Dù áp lực chốt lời xuất hiện, VN-Index vẫn giữ được vùng điểm số quanh 1.750 điểm.

Xét trên cả tuần, VN-Index tăng 65,96 điểm, tương đương 3,92%, lên mức 1.750 điểm, đánh dấu tuần tăng thứ ba liên tiếp. Thanh khoản duy trì ổn định, với giá trị giao dịch bình quân xấp xỉ mức trung bình 20 tuần, cho thấy dòng tiền chưa rút ra mà vẫn luân chuyển giữa các nhóm ngành.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tích cực khi có tới 17/21 nhóm ngành tăng điểm. Nổi bật nhất là nhóm chứng khoán (+5,46%), ngân hàng (+5,25%) và thép (+4,95%). Ngược lại, bảo hiểm (-6,60%), hóa chất (-2,92%) và dược phẩm (-0,96%) chịu áp lực điều chỉnh.

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị hơn 3.180 tỷ đồng trên HoSE.

Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - chuyên gia phân tích từ Chứng khoán Pinetree - nhận định, về mặt kỹ thuật, phiên tăng mạnh đã tạo ra một khoảng “gap up” lớn trong vùng 1.677 - 1.705 điểm. Dù áp lực chốt lời xuất hiện trong hai phiên cuối tuần, thị trường nhanh chóng ổn định trở lại và không giảm sâu, cho thấy lực cầu vẫn đang hấp thụ tốt. Đây được xem là tín hiệu xác nhận khả năng hình thành đáy ngắn hạn.

Tuy nhiên, theo bà Trang, mức tăng gần 80 điểm mang lại sự hưng phấn lớn nhưng diễn biến hiện tại vẫn nghiêng nhiều về một nhịp hồi kỹ thuật hơn là khởi đầu cho một chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ. Thị trường lúc này đặc biệt nhạy cảm với các yếu tố vĩ mô và địa chính trị.

Đáng chú ý, động lực chính cho nhịp tăng vừa qua không hoàn toàn đến từ câu chuyện nâng hạng hay yếu tố trong nước, mà phần lớn đến từ thông tin Mỹ và Iran đạt thỏa thuận đình chiến tạm thời, kéo giá dầu thế giới giảm mạnh hơn 15%. Trong bối cảnh này, bất kỳ biến động nào từ bên ngoài cũng có thể khiến chỉ số dao động mạnh, thậm chí tăng hoặc giảm hàng chục điểm chỉ trong thời gian ngắn.

Xét về kỹ thuật, việc hình thành khoảng trống giá lớn phía dưới quanh 1.677 điểm, đồng thời tiệm cận vùng gap cũ phía trên quanh 1.769 điểm, có thể khiến thị trường xuất hiện các nhịp giằng co. Thông thường, sau những phiên tăng mạnh tạo gap lớn, chỉ số khó duy trì đà đi lên ngay mà có xu hướng chững lại, dao động và điều chỉnh để lấp lại khoảng trống.

Nhiều cổ phiếu hưởng lợi khi thị trường nâng hạng

Nhóm phân tích của Chứng khoán VPBank (VPBankS) ước tính giá trị dòng vốn thụ động tối thiểu chảy vào thị trường Việt Nam đạt khoảng 1,7 tỷ USD khi toàn bộ cổ phiếu thuộc FTSE Vietnam Index chính thức vào rổ FTSE Emerging Market. Hàng loạt cổ phiếu kỳ vọng hưởng lợi từ nâng hạng.

Bên cạnh đó, việc khối ngoại bán ròng liên tiếp đã mở rộng dư địa sở hữu nước ngoài tại các cổ phiếu vốn hóa lớn và có thanh khoản cao. Tính đến đầu tháng 4/2026, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại phần lớn các cổ phiếu thuộc FTSE Vietnam Index đều thấp hơn đáng kể so với mức trần quy định về tỷ lệ sở nước ngoài .

Danh mục cổ phiếu dự kiến hưởng lợi từ nâng hạng. Dữ liệu: VPBankS

Dữ liệu thực tế cho thấy, chỉ có 4/31 cổ phiếu thành phần có tỷ lệ sở hữu nước ngoài tương ứng khoảng 50% tỷ lệ sở hữu tối đa, cho thấy dư địa còn lại đang rất dồi dào. Theo đó, dòng vốn thụ động theo dõi chỉ số FTSE Emerging Index nhiều khả năng sẽ không bị hạn chế bởi giới hạn sở hữu nước ngoài.