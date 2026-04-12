Làn sóng chia cổ tức cao hiếm thấy

Bước vào mùa đại hội năm nay, nhiều ngân hàng đã công bố phương án phân phối lợi nhuận với tỷ lệ cổ tức cao, phổ biến từ 20-30%, thậm chí có ngân hàng vượt ngưỡng này.

Nổi bật, LPBank gây chú ý khi dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt lên tới 30% - mức cao kỷ lục của ngân hàng này và thuộc nhóm dẫn đầu toàn ngành. Trong bối cảnh nhiều ngân hàng vẫn ưu tiên giữ lại lợi nhuận để tăng vốn, việc mạnh tay chi tiền mặt của LPBank được đánh giá là động thái đáng chú ý.

Tương tự, VPBank đưa ra kế hoạch chia cổ tức tổng tỷ lệ hơn 31%, bao gồm 5% tiền mặt và hơn 26% bằng cổ phiếu thưởng. Đây cũng là một trong những mức chi trả cao nhất trong hệ thống ngân hàng năm nay.

Ở nhóm ngân hàng chia cổ tức bằng cổ phiếu, HDBank tiếp tục duy trì mức cao 30%. KienlongBank cũng dự kiến chia cổ tức 29,5%, tương đương cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm gần 30 cổ phiếu mới.

Trong khi đó, MB dự kiến chia cổ tức tổng 25%, gồm 10% tiền mặt và phần còn lại bằng cổ phiếu. SeABank và MSB cũng lên kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ lần lượt 20,5% và 20%.

Diễn biến này cho thấy bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng vẫn duy trì tích cực, tạo nền tảng cho việc gia tăng chi trả cổ tức. Đồng thời, việc kết hợp linh hoạt giữa tiền mặt và cổ phiếu giúp các ngân hàng vừa đảm bảo quyền lợi cổ đông, vừa giữ lại nguồn lực để mở rộng hoạt động.Không chỉ quan tâm đến cổ tức, nhiều cổ đông còn hào hứng với các phần quà khi tham dự ĐHĐCĐ.

Saigonbank từng hỗ trợ tới 700.000 đồng cho mỗi cổ đông tham dự đại hội năm 2025, sau khi đã chi 600.000 đồng vào năm 2024. Đây được xem là mức hỗ trợ tiền mặt cao trên thị trường.

Cổ đông Ngân hàng SHB nhận 200.000 đồng khi dự đại hội năm 2025.

Theo kế hoạch, mùa ĐHĐCĐ năm 2026 của nhóm ngân hàng sẽ diễn ra sôi động trong tháng 4, đặc biệt tập trung vào nửa cuối tháng với lịch tổ chức dày đặc. Đây không chỉ là dịp để các ngân hàng trình bày chiến lược kinh doanh, mà còn là cơ hội để cổ đông đánh giá hiệu quả hoạt động và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Với “cơn mưa” cổ tức cùng những phần quà hấp dẫn, mùa đại hội năm nay được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư, đồng thời phản ánh bức tranh tích cực của ngành ngân hàng sau giai đoạn nhiều biến động.