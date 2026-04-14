Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp ồ ạt mua, bán cổ phiếu

Từ đầu tháng 3 đến nay, thị trường chứng khoán biến động mạnh, kéo theo sự gia tăng các giao dịch nội bộ của lãnh đạo doanh nghiệp. Ông Lê Hải Đoàn - thành viên HĐQT Vinasun - đăng ký mua gần 4,9 triệu cổ phiếu VNS trong giai đoạn 8/4-7/5 nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Nếu hoàn tất, tỷ lệ nắm giữ của ông Đoàn dự kiến tăng lên khoảng 13,6% vốn điều lệ.

Tại Taseco Land, ông Lê Đức Long - thành viên HĐQT độc lập - cũng đăng ký mua thêm 155.000 cổ phiếu TAL từ ngày 13/4 đến 12/5 để gia tăng nắm giữ cá nhân.

Sau khi mua thành công 5 triệu cổ phiếu vào giữa tháng 3, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai - tiếp tục đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG trong giai đoạn 26/3-24/4. Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai cho biết việc ông liên tục mua vào nhằm nâng tỷ lệ sở hữu trong bối cảnh tình hình tài chính doanh nghiệp đã cải thiện rõ rệt. Năm ngoái, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu 7.440 tỷ đồng, tăng gần 29% so với 2024. Lãi sau thuế đạt 2.243 tỷ, gấp đôi cùng kỳ. Cùng với đó, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu giảm từ hơn 2 lần xuống 0,86 lần và nợ trên tổng tài sản còn khoảng 0,46 lần.

Báo cáo giao dịch nội bộ cho thấy nhiều lãnh đạo doanh nghiệp mua thêm cổ phiếu để nâng sở hữu giữa bối cảnh thị trường biến động. Xung đột Trung Đông và chi phí đầu vào leo thang khiến nhiều cổ phiếu giảm giá. Tuy nhiên, triển vọng kinh doanh tích cực của một số doanh nghiệp đã thúc đẩy lãnh đạo gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Nhà đầu tư theo dõi thị trường chứng khoán tại một công ty ở TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Không chỉ mua vào để tăng tỷ lệ sở hữu, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cũng tranh thủ bán ra để cơ cấu danh mục. Chẳng hạn, ông Phạm Quang Khánh, thành viên HĐQT AAV Group, đăng ký bán 15 triệu cổ phiếu AAV từ ngày 9/4 đến 8/5, qua đó giảm mạnh tỷ lệ sở hữu từ hơn 23,5% xuống còn khoảng 1,8% vốn điều lệ.

Cùng thời điểm, Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu - tổ chức liên quan đến lãnh đạo Vinasun - đăng ký bán toàn bộ hơn 8,29 triệu cổ phiếu VNS trong giai đoạn 7/4-5/5 nhằm cơ cấu danh mục.

Động thái thoái vốn của các lãnh đạo doanh nghiệp phần lớn nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. Các giao dịch này còn phản ánh xu hướng điều chỉnh danh mục đầu tư trong bối cảnh thị trường cạnh tranh, nhiều biến động.

Các công ty chứng khoán đánh giá thị trường đang trong giai đoạn kiểm định lại cung - cầu sau nhịp hồi phục. Tuần 6-10/4, VN-Index tăng 65,96 điểm lên 1.750 điểm, song xuất hiện nhiều nhịp rung lắc khi áp lực chốt lời gia tăng ở vùng giá cao. Thanh khoản trên HoSE đạt bình quân khoảng 24.300 tỷ đồng mỗi phiên, giảm nhẹ so với tuần trước, phản ánh dòng tiền vẫn thận trọng.

Theo Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), VN-Index vẫn còn dư địa tăng với vùng mục tiêu quanh 1.770-1.785 điểm nếu duy trì được nền tích lũy. Trong khi đó, Chứng khoán SSI cho rằng diễn biến hiện tại nghiêng về trạng thái tái cân bằng ngắn hạn, khi áp lực cung gia tăng tại vùng giá cao. Còn Chứng khoán Bản Việt (VCSC) nhìn nhận chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp với các nhịp tăng giảm đan xen.

Dù vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá nhiều triển vọng, nhất là sau khi được nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9. Việc nâng hạng này giúp thị trường thu hút thêm dòng vốn quốc tế quy mô lớn. Một số công ty chứng khoán ước tính có khoảng 6-8 tỷ USD vốn ngoại rót vào Việt Nam, còn Bộ phận nghiên cứu đầu tư toàn cầu HSBC cho rằng con số có thể lên đến 10,4 tỷ USD trong kịch bản lạc quan nhất. Các ước tính gồm vốn từ quỹ chủ động lẫn thụ động.