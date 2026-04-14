Xu hướng chứng khoán 14/4 tiếp tục mua mới cổ phiếu

Mở cửa phiên sáng 13/4, VN-Index xuất hiện trạng thái tiêu cực khi tạo gap giảm hơn 12 điểm, khiến sắc đỏ nhanh chóng bao trùm thị trường ngay từ những phút đầu giao dịch.

VCBS khuyến nghị, nhà đầu tư tiếp tục mua mới cổ phiếu trong phiên 14/4.

Tuy nhiên, tại vùng giá này, lực cầu bắt đáy bắt đầu tham gia tích cực, đóng vai trò nâng đỡ quan trọng giúp chỉ số chung dần thu hẹp biên độ giảm và nỗ lực hướng về sát mốc tham chiếu. Mặc dù vậy, sự hụt hơi của nhóm vốn hóa lớn vào cuối phiên sáng cùng áp lực bán thường trực tại vùng kháng cự phía trên đã khiến chỉ số không thể duy trì đà hồi phục để lấy lại sắc xanh.

Bước sang phiên chiều, cục diện thị trường thay đổi đáng kể khi lực mua chủ động bứt phá mạnh mẽ ngay từ đầu phiên, tạo động lực đẩy chỉ số chung tăng vọt và vượt qua mốc tham chiếu một cách thuyết phục.

Xuyên suốt thời gian giao dịch còn lại, sắc xanh của chỉ số liên tục được củng cố bởi mức tăng mạnh của nhóm Vingroup (VIC, VHM) và diễn biến tích cực cũng có sự lan tỏa nhất định tới ở một số cổ phiếu khác CII, GEX và BSR.

Tuy nhiên, điểm trừ của phiên hôm nay đến từ động thái bán ròng của khối ngoại với tổng giá trị đạt xấp xỉ 100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thanh khoản toàn thị trường ghi nhận sự sụt giảm nhẹ, đạt ngưỡng 19.000 tỷ đồng, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn sự thận trọng nhất định ở vùng giá cao.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index đóng cửa tại mức 1.758.96 điểm, tăng 8.96 điểm, tương đương 0.51%.

Đánh giá của VCBS trên góc nhìn kỹ thuật cho thấy, VN-Index đóng phiên tăng nhẹ, chủ yếu nhờ sự đóng góp của nhóm Vingroup.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung liên tục vươn lên hướng tới vùng kháng cự tại 1.770, đồng thời cũng là dải Bollinger Band trên.

Các chỉ báo kỹ thuật nhìn chung cũng đều đang hướng lên và tăng nhẹ, thể hiện sự đồng thuận của dòng tiền mua chủ động chiếm ưu thế trên thị trường.

Ở khung đồ thị giờ, VN-Index cho thấy phản ứng tích cực khi giữ vững vùng hỗ trợ tại đường MA20 và bật tăng mạnh mẽ, xóa hoàn toàn đà giảm điểm phiên sáng. Mặc dù đường MACD đã phát đi tín hiệu giao cắt, nhưng khoảng cách giữa đường tín hiệu và đường chính đang dần thu hẹp, cho thấy áp lực bán vẫn chưa đủ mạnh để bẻ gãy xu hướng hiện tại.

Với hình thái kỹ thuật hiện tại, vùng kháng cự tiếp theo mà VN-Index cần chinh phục là mốc 1.770.

Về xu hướng giao dịch phiên tiếp theo, VCBS cho rằng, trong bối cảnh thị trường đóng cửa tăng nhẹ và bảo toàn được xu hướng tăng giá chủ đạo, nhà đầu tư tiếp tục ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu đang có quán tính tăng trưởng mạnh mẽ trong danh mục hiện tại.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp rung lắc kỹ thuật trong phiên để giải ngân thêm vào các mã cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc, đã xác lập cấu trúc tăng giá khỏe hơn thị trường chung và đang thu hút dòng tiền mua chủ động.