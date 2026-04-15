Dầu tràm THERAPY 3M bị thu hồi do sai công thức nhưng vẫn bán tràn lan trên Shopee

Cục Quản lý Dược vừa ban hành thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm dầu tràm THERAPY 3M - hộp 1 lọ 30ml, do phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến công thức và nội dung ghi nhãn.

Theo Công văn số 273/KNTMPTP-KHTCKT ngày 04/3/2026 của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm (Sở Y tế TP. Hà Nội), kèm Phiếu kiểm nghiệm số 01/KNM, mẫu sản phẩm được lấy tại Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 3M PHARMA (phường Hoàng Liệt, TP. Hà Nội) để kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy mẫu thử chứa chất Phenoxyethanol không có trong thành phần công thức đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố.

Giải trình từ Công ty TNHH liên doanh dược mỹ phẩm IVYPHARMA cho biết nguyên nhân do sử dụng nhầm cồn chứa Phenoxyethanol trong quá trình vệ sinh chai trước khi đóng gói. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ sản xuất, cơ quan chức năng xác định công thức gốc, công thức lô sản xuất và công thức ghi trên nhãn sản phẩm không thống nhất về tỷ lệ thành phần.

Ngoài ra, nhãn sản phẩm còn ghi các nội dung công dụng, mục đích sử dụng không phù hợp với phân loại mỹ phẩm như “giúp làm ấm”, “phòng cảm lạnh”, “prevent cold”, hay hướng dẫn sử dụng cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ khi có dấu hiệu hô hấp, kết hợp với siro ho… Những nội dung này bị đánh giá vượt quá phạm vi công dụng của sản phẩm mỹ phẩm theo quy định.

Sản phẩm THERAPY 3M có số tiếp nhận Phiếu công bố 16717/23/CBMP-HN, do Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 3M PHARMA chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và Công ty TNHH liên doanh dược mỹ phẩm IVYPHARMA sản xuất, cùng có địa chỉ tại TP. Hà Nội.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc lưu hành, sử dụng sản phẩm THERAPY 3M và hoàn trả cho đơn vị cung ứng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Đối với hai doanh nghiệp liên quan, cơ quan quản lý yêu cầu khẩn trương gửi thông báo thu hồi tới các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và tổ chức thu hồi, tiêu hủy toàn bộ các lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Báo cáo kết quả phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 14/5/2026.

Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên sau một ngày Cục Quản lý Dược ra thông báo thu hồi, hiện sản phẩm này vẫn được bày bán tràn lan trên sàn thương mại điện tử Shopee.