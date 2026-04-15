Giá xăng dầu hôm nay 15/4 mới nhất: Nín thở chờ đợi động thái mới từ Mỹ và Iran

Giá dầu thế giới nín thở chờ đợi động thái từ Mỹ và Iran

Lúc 17h, giá dầu WTI giao dịch ở mức 92,23 USD/thùng, tăng 0,95 USD tương đương 1,04% so với chốt phiên hôm qua. Giá dầu Brent giao dịch ở mức 95,91 USD/thùng, tăng 1,12 USD tương đương tăng 1,17% so với chốt phiên hôm qua.

Giá dầu thế giới hôm nay đi ngang, duy trì ở mức giá dưới 100 USD sau khi có thông tin Mỹ và Iran sẽ nối lại đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp, cũng như thông tin cho rằng phía Iran đang tìm cách tháo gỡ tình hình. Hiện cả hai bên vẫn chưa đưa ra thông tin cụ thể về các bước tiếp theo.

Giá dầu thế giới duy trì ở mức dưới ngưỡng 100 USD/thùng

Ngân hàng Goldman Sachs vừa chỉ ra cả rủi ro tăng lẫn giảm đối với dự báo giá dầu thô trung bình năm 2026, với mức Brent ở 83 USD/thùng và WTI ở 78 USD/thùng. Nguyên nhân chính là sự bất định ngày càng lớn xung quanh tình hình Trung Đông và dòng chảy dầu mỏ qua Eo biển Hormuz.

Goldman Sachs nhận định, việc giảm mạnh dòng chảy qua Eo biển Hormuz là rủi ro đẩy giá dầu tăng cao nhất hiện nay. Theo ước tính, lượng dầu đi qua eo biển hiện chỉ còn khoảng 10% mức bình thường, tương đương 2,1 triệu thùng/ngày.

Rủi ro tăng giá càng lớn hơn khi Hải quân Mỹ đã bắt đầu phong tỏa các tàu vào/ra cảng và vùng ven biển Iran từ ngày 14/4. Phần lớn lượng dầu đang lưu thông qua Hormuz gần đây đều liên quan đến Iran.

Ngược lại, các yếu tố giảm giá cũng đang hiện hữu. Mức cắt giảm sản xuất dầu tại Trung Đông thấp hơn so với dự báo giữa tháng 3 của Goldman Sachs. Ngân hàng ước tính sản lượng dầu thô trung bình bị gián đoạn tại Vùng Vịnh Persian tháng 3 đạt trung bình 8 triệu thùng/ngày – gần với số liệu từ nguồn thứ cấp của OPEC nhưng thấp hơn ước tính 10 triệu thùng/ngày của IEA.

Ngoài ra, việc Mỹ và Iran tuyên bố ngừng bắn cùng triển vọng về một thỏa thuận hòa bình sớm đã làm giảm đáng kể phần phí rủi ro địa chính trị, tạo thêm áp lực giảm giá dầu.

Goldman Sachs cũng chỉ ra rằng tồn kho dầu thô nhìn thấy được toàn cầu đang rút ròng với tốc độ chậm rõ rệt. Mức rút ròng giảm xuống chỉ còn khoảng 2 triệu thùng/ngày trong tuần qua, so với trung bình 7 triệu thùng/ngày từ đầu tháng đến nay. Hiện tượng này có thể do một phần lớn lượng tồn kho giảm đang diễn ra tại kho sản phẩm đã dỡ hàng ở khu vực châu Á không thuộc OECD, hoặc nhu cầu đang suy giảm nhanh hơn dự kiến.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 9/4, giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm mạnh. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 2.393 đồng/lít, không cao hơn 22.344 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 2.993 đồng/lít, không cao hơn 23.543 đồng/lít

Đặc biệt, giá dầu diesel giảm mạnh 9.872 đồng/lít, không cao hơn 32.969 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.658 đồng/kg, không cao hơn 22.613 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học ở mức 800 đồng/lít; xăng không chì: 800 đồng/lít; dầu diesel: 1.000 đồng/lít; dầu mazut: 800 đồng/kg.

Đồng thời, liên Bộ Công Thương - Tài chính không chi sử dụng quỹ với tất cả các mặt hàng

Bộ Công Thương có đề xuất mới về điều chỉnh giá xăng dầu

Dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu của Bộ Công Thương đưa ra nhiều thay đổi quan trọng trong cơ chế điều hành giá. Điểm đáng chú ý là đề xuất trao quyền chủ động quyết định giá bán buôn và bán lẻ cho các doanh nghiệp đầu mối và phân phối, dựa trên nguyên tắc thị trường và tuân thủ pháp luật về giá. Các cửa hàng trong hệ thống không được bán cao hơn mức do đơn vị cung cấp công bố, trong khi cửa hàng ngoài hệ thống có thể tự định giá nhưng vẫn phải tuân thủ quy định chung.

Ở khu vực xa cảng, xa nguồn cung, doanh nghiệp được phép điều chỉnh giá để bù chi phí phát sinh nhưng không vượt quá 2% mức giá công bố. Sau khi điều chỉnh, doanh nghiệp phải kê khai và công bố giá, đồng thời kết nối dữ liệu với cơ quan quản lý.

Trong trường hợp giá biến động mạnh hoặc có tình huống khẩn cấp, Bộ Công Thương sẽ phối hợp các cơ quan liên quan để đề xuất biện pháp bình ổn.

Về công thức tính giá, giá bán gồm giá mua, chi phí, lợi nhuận và thuế; trong đó lợi nhuận do doanh nghiệp tự xác định. Chi phí định mức được điều chỉnh định kỳ theo CPI và rà soát 3 năm một lần.