Lượt tìm kiếm “giá xăng hôm nay” tăng mạnh

Lượt tìm kiếm về giá xăng tăng mạnh

Cốc Cốc vừa phát hành Báo cáo xu hướng tìm kiếm quý I-2026 ghi nhận lượng tìm kiếm trải rộng trên nhiều nhóm chủ đề khác nhau, từ các sự kiện chính trị - xã hội trọng điểm, những thay đổi về chính sách, các biến động kinh tế - tài chính, cùng làn sóng công nghệ AI và nhu cầu giải trí ngày càng đa dạng.

Đáng chú ý, người dùng chủ động cập nhật thông tin, nâng cao cảnh giác trước rủi ro tiêu dùng và an ninh, đồng thời mở rộng tìm kiếm các cơ hội việc làm linh hoạt.

Cụ thể, trong lĩnh vực tài chính, giá cả thị trường và chính sách thuế tiếp tục là mối quan tâm trọng tâm. Quý I-2026 ghi nhận mức tăng mạnh của các tìm kiếm liên quan đến giá cả, đặc biệt ở nhóm từ khóa cập nhật theo ngày.

Từ khóa “giá xăng hôm nay” tăng 1.901%, “giá Đô la Mỹ hôm nay” tăng 232% và “giá won hôm nay” tăng 56%, phản ánh mức độ quan tâm cao của người dùng trong bối cảnh biến động thị trường.

Các từ khóa “mức giảm trừ gia cảnh 2026” và “thuế thu nhập cá nhân 2026” ghi nhận lượng tìm kiếm tăng mạnh lần lượt 439% và 569% trong bối cảnh Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15 về điều chỉnh chính sách thuế thu nhập cá nhân chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.

Bên cạnh đó, trong các sự kiện chính trị, người dân chú ý đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI của Đảng kéo theo hàng loạt từ khóa liên quan tăng mạnh như “bầu cử quốc hội” tăng 209% và “đại hội đảng 14” tăng 66%. Các từ khóa mang tính hướng dẫn như “cách tra cứu điểm bầu cử” tăng tới 2.996%, phản ánh sự chủ động của người dân trong việc nắm bắt quy trình và phương thức thực hiện quyền lợi bầu cử.

Cùng thời điểm, các chính sách mới cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm tìm kiếm với từ khóa “thông tư 152” tăng 1.609% hay “nhà nước thưởng Tết 400k” tăng 1.019%. Dữ liệu này cho thấy tốc độ tiếp cận nhanh và quan tâm cao với các quy định mới ngay khi đi vào thực thi.

Trong khi đó, các điểm nóng địa chính trị quốc tế tiếp tục “tăng nhiệt” khi các từ khóa: “xung đột trung đông”, “tên lửa iran” hay “eo biển hormuz” đồng loạt tăng mạnh, cho thấy nhịp theo dõi sát các biến động về an ninh và năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, câu chuyện về khỉ punch tại Nhật Bản bị mẹ bỏ rơi ngay sau khi chào đời, luôn ôm chặt chú gấu bông hình đười ươi, nhanh chóng trở thành hiện tượng trên không gian số.

Các sự cố tiêu dùng đầu năm đã kích hoạt làn sóng tra cứu liên quan đến an toàn sản phẩm. Những từ khóa như “pate hạ long” ghi nhận lượng tìm kiếm tăng mạnh, phản ánh mối quan tâm ngày càng rõ rệt của người dùng đối với chất lượng hàng hóa và rủi ro trong tiêu dùng hàng ngày.

Ngoài ra, người dùng còn quan tâm đến thế hệ AI mới tăng tốc như AI Hay và OpenClaw lần lượt tăng trưởng 130% và 103%, trong khi nhóm giải pháp chuyên biệt như Blackbox AI, Humanize AI và Voice AI đều đạt mức tăng trưởng ba chữ số. Thông tin việc làm, phong thủy tài chính cũng được tìm kiếm nhiều.

Ở lĩnh vực giải trí, nội dung kịch tính chiếm sóng, concert cá nhân tạo hiệu ứng tích cực. Concert cá nhân của nghệ sĩ Việt như: Hòa Minzy và Phùng Khánh Linh được đông đảo khán giả đón nhận.