Vì sao giá USD ngân hàng liên tục tăng?

Thứ Sáu, ngày 14/02/2020 08:05 AM (GMT+7)

Thương mại và du lịch giảm sút do tác động của dịch Covid-19 có thể khiến nguồn cung ngoại tệ không dồi dào như năm trước.

Giá USD ngân hàng đã tăng đáng kể so với cuối năm ngoái. Ảnh: Linh Anh

Trung tâm phân tích CTCP Chứng khoán SSI (SSI Research) vừa có báo cáo thị trường tiền tệ tháng 1-2020, trong đó lý giải vì sao tỉ giá USD/VNĐ bật tăng đáng kể từ sau dịp Tết Nguyên đán.

Theo đó, trong cả tháng 1-2020, tỉ giá USD/VNĐ gần như đi ngang quanh mức chốt năm 2019, nguồn cung ngoại tệ dồi dào và Ngân hàng Nhà nước liên tục mua vào ngoại tệ trong những tuần trước Tết.

Sau kỳ nghỉ Tết, do chịu áp lực từ thị trường quốc tế, tỉ giá USD/VNĐ bật tăng cả trong các ngân hàng thương mại và thị trường tự do. Tính đến hết tháng 1, tỉ giá USD trong ngân hàng thương mại ở mức mua vào 23.100 đồng/USD, bán ra 23.270 đồng/USD, tăng 40 đồng/USD so với cuối năm ngoái. Giá USD tự do ở mức 23.200 đồng/USD mua vào, 23.300 đồng/USD bán ra, tăng 120 đồng/USD so với cuối năm.

Tỉ giá trung tâm cũng được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lên mức cao từ sau kỳ nghỉ Tết.

Đến ngày 13-2, tỉ giá trung tâm ở mức 23.206 đồng/USD; tỉ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 23.175 đồng/USD mua vào, 23.852 đồng/USD bán ra. Theo SSI Research, chênh lệch tỉ giá mua vào - bán ra nới rộng, hiện ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây cho thấy tâm lý thận trọng trước rủi ro tỉ giá đang gia tăng.

Đồng thời, do tác động của dịch Covid-19, thương mại và du lịch giảm sút có thể khiến nguồn cung ngoại tệ không dồi dào như năm trước. Tuy vậy, nhóm nghiên cứu SSI Research cho rằng với dự trữ ngoại hối đã tích luỹ được trong các năm qua, bộ đệm để ứng phó với các biến động tỉ giá là khá vững, trừ khi có những diễn biến trầm trọng hơn của dịch bệnh.

Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng cho rằng tỉ giá USD/VNĐ tăng mạnh trong bối cảnh đồng USD đang mạnh lên khi các nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn trước rủi ro liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Dù vậy, nguồn cung ngoại tệ dồi dào sẽ giúp tỉ giá USD/VNĐ ổn định trong thời gian tới. Khi tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện trong tháng 1 đạt 1,6 tỉ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ và lượng vốn FDI đăng ký mới cũng đạt 5,33 tỉ USD tăng tới 2,8 lần so với cùng kỳ…

Hiện, giá USD ở các ngân hàng thương mại đang được giao dịch phổ biến quanh mức 23.135 đồng/USD mua vào, 23.305 đồng/USD bán ra, giảm nhẹ 5 đồng/USD so với hôm trước và tăng khoảng 75 đồng mỗi USD so với cuối năm ngoái.

