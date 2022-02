Ở nơi biến cỏ dại có hại thành năng lượng sạch giá rẻ, cả thế giới ngưỡng mộ

Than sinh học giá rẻ phổ biến tại đất nước Senegal, một đất nước nhỏ bé và nghèo khó thuộc khu vực Tây Phi, được làm từ một loài cỏ dại gây hại tên là Typha, vốn đã tàn phá ruộng lúa của người nông dân trong hơn 30 năm qua.

Phụ nữ có thêm nguồn thu nhập nhờ làm than từ loài cỏ dại (Nguồn: BI)

Nhưng bây giờ nó đã được sử dụng để nấu ăn, xây dựng nhà cửa và tạo ra các cơ hội kinh tế ở đất nước nhỏ bé này theo một cách bền vững. Typha trở thành một vấn đề quốc tế sau khi xây dựng hai con đập giữa Sénégal và Mauritania. Các con đập đã cắt dòng nước và tạo điều kiện lý tưởng cho cỏ dại phát triển.

Trong nhiều năm, cả hai chính phủ đã cố gắng và thất bại trong việc tìm ra một cách hiệu quả để loại bỏ nó. Bây giờ người dân địa phương đang tự cố gắng giải quyết vấn đề với hai bàn tay trắng khi tham gia vào một phần của dự án do tổ chức phi chính phủ Pháp GRET dẫn đầu.

Loài cỏ này từng là vấn đề khiến chính phủ đau đầu (Nguồn: BI)

Than sinh học được tạo ra bằng cách đốt Typha trong các lò nung ngoài trời trong sáu giờ. Yacine Seye, nhà sản xuất than bánh Typha, cho biết: “Đó là Typha đã được cacbon hóa. Chúng tôi đã cacbon hóa nó và thu được vật liệu chúng tôi cần, không có tro tàn, không có tổn thất. Đó là những gì chúng tôi muốn đạt được và chúng tôi đã nhận được”.

Các cây cỏ dại đã cháy thành than sẽ được trộn với nước và trấu. Một chiếc máy định hình nó thành than bánh, sau đó được phơi khô trong ba đến bốn ngày. Than bánh Typha bắt lửa nhanh hơn và cháy lâu hơn gỗ.

Ở vùng nông thôn Senegal, khoảng 83% dân số sống dựa vào gỗ để nấu ăn và sưởi ấm. Các chất ô nhiễm được giải phóng khi đốt gỗ có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và hô hấp.

Trong khi đó, than Typha tạo ra ít khói hơn nhiều. Và cây có thể được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, ngoài phục vụ nấu ăn. Typha cũng có thể được trộn với đất sét để làm gạch xây dựng. Nhiều người tham gia dự án này là người phụ nữ.

Seye, một người phụ nữ đứng tuổi, chia sẻ: "Trước khi có được công việc này, phụ nữ chỉ ở nhà mà không biết làm gì. Bây giờ với việc biến Typha thành than sinh học, chúng tôi có thể kiếm thêm tiền và hỗ trợ chồng con xây dựng nhà cửa, giáo dục các con".

