Vì sao giá bất động sản vẫn 'neo' cao?

Giá bất động sản vẫn ở mức cao so với đa số người dân

Bà Hoàng Thu Hằng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản - Bộ Xây dựng cho biết, thị trường bất động sản hiện vẫn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức cần được nhận diện rõ để có giải pháp phù hợp.

Theo bà Hằng, một trong những vấn đề nổi cộm là nhiều dự án bất động sản gặp vướng mắc về pháp lý, dẫn đến chậm triển khai hoặc bị đình trệ. Trong khi đó, nguồn lực đầu tư vào các dự án này rất lớn, khiến đất đai và vốn bị lãng phí, đồng thời làm gia tăng chi phí phát triển dự án. Những chi phí này cuối cùng sẽ được tính vào giá bán, khiến giá bất động sản bị đẩy lên cao hơn.

Một khó khăn khác là sự mất cân đối về nguồn cung sản phẩm. Hiện nay, thị trường chủ yếu tập trung vào các phân khúc cao cấp và trung cấp, trong khi các sản phẩm nhà ở có giá phù hợp với khả năng chi trả của phần lớn người dân lại thiếu hụt nghiêm trọng. Đặc biệt, nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp và người thu nhập thấp vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

“Giá bất động sản hiện vẫn ở mức cao so với thu nhập của đa số người dân và vượt quá khả năng chi trả của nhiều hộ gia đình”, bà Hằng nhấn mạnh.

Theo bà Hằng, nhiều yếu tố cấu thành giá như tiền sử dụng đất, giá vật liệu xây dựng và các chi phí hợp pháp khác đều tăng trong thời gian qua, khiến giá nhà khó giảm.

Dù vậy, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng sự vào cuộc của các bộ, ngành và địa phương, giá đất tại một số khu vực đã được kiểm soát trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, mặt bằng giá chung vẫn ở mức cao, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP HCM.

“Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ theo hướng minh bạch và chuyên nghiệp hơn”, bà Hằng nhận định.

Năm 2026, khó tăng trưởng bùng nổ

TS. Cấn Văn Lực - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ cho rằng, dù thị trường đã có dấu hiệu phục hồi, nhưng vẫn tồn tại những chỉ dấu thiếu bền vững mà doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý.

Theo ông Lực, trước hết là vấn đề giá nhà ở còn quá cao so với thu nhập của người dân. Một số báo cáo quốc tế cho thấy giá bất động sản tại Việt Nam hiện cao gấp đôi thu nhập bình quân của người dân. Trung bình, một người phải mất khoảng 30 năm tích lũy mới có thể mua được một căn nhà.

Bên cạnh đó, tình trạng mất cân đối cung - cầu vẫn khá rõ rệt. Trong khi phân khúc bất động sản cao cấp và hạng sang phát triển mạnh thì nhà ở xã hội lại khan hiếm. Với bất động sản nghỉ dưỡng, thị trường vẫn gặp nhiều khó khăn do những vướng mắc pháp lý chưa được tháo gỡ triệt để.

Ngoài ra, sự phát triển của thị trường cũng chưa đồng đều. Một số doanh nghiệp đầu tư dàn trải nhiều dự án, khiến hoạt động kinh doanh dễ bị ảnh hưởng khi kinh tế có biến động như lãi suất tăng cao, xung đột địa chính trị hay bất ổn quốc tế.

Ông Lực cũng cho rằng, lĩnh vực xây dựng vẫn đang đối mặt nhiều khó khăn như thiếu nguồn cung vật liệu, chi phí đầu vào cao và chi phí đấu thầu lớn. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp bất động sản cần thay đổi phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả triển khai dự án, đồng thời ứng dụng khoa học - công nghệ để giảm giá thành và hướng tới phát triển xanh.

Nhìn về triển vọng năm 2026, ông Lực nhận định bối cảnh kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều bất định, vì vậy thị trường bất động sản khó có thể tăng trưởng bùng nổ. Tuy nhiên, nếu duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 10 - 15%, đây vẫn được xem là mức phát triển ổn định và bền vững.

Bên cạnh những thách thức, thị trường cũng đang có nhiều yếu tố thuận lợi. Nhiều cơ chế, chính sách mới đang được ban hành nhằm tháo gỡ vướng mắc cho thị trường. Đặc biệt, các quy định liên quan đến Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản dự kiến tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới.

Ngoài ra, đầu tư công cũng được xem là động lực quan trọng cho thị trường bất động sản. Tổng vốn đầu tư công năm nay ước đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng, mức cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, trong đó khoảng 80% dành cho phát triển hạ tầng. Việc đẩy mạnh hạ tầng giao thông và đô thị được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa phát triển cho thị trường bất động sản.