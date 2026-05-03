SJC Mua 163,000 Bán 166,000

BTMH Mua 163,000 Bán 165,900

USD Mua 26,108 Bán 26,368

EUR Mua 30,027 Bán 31,634

Ngư dân Gia Lai trúng đậm cá ngừ, có con nặng hơn 300kg

Sự kiện: Thông tin thị trường

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, trong đợt ra khơi vừa qua, nhiều tàu trúng cá ngừ đại dương, có con nặng tới hơn 300kg.

Lãnh đạo cảng cá Tam Quan Nam cho biết, thời điểm vừa qua, ngư dân trúng nhiều cá ngừ

Từ đầu tháng 4 đến nay, có 1.155 tàu cá của ngư dân cập cảng Tam Quan Nam, thống kê sơ bộ sản lượng ước đạt 2.500 tấn, tăng so với năm ngoái

Cá ngừ được vận chuyển từ tàu đánh bắt lên cảng cá Tam Quan

Cá ngừ đại dương nặng 240kg được cẩu từ tàu lên cảng cá

Được tận tay xử lý những con ngừ đại dương ngoại cỡ, cũng là niềm vui của ngư dân

Cảng cá Tam Quan ghi nhận con cá ngừ đại dương có cân nặng cao nhất lên tới 307kg

Hiện cá ngừ đại dương được thương lái mua với giá từ 97.000 - 100.000 đồng/kg

Mãn nhãn kỹ nghệ xẻ cá ngừ tại Tuy Hòa (Đắk Lắk), du khách xếp hàng chờ ăn tại chỗ
Không gian trình diễn, chế biến cá ngừ và ẩm thực biển tại Quảng trường Phú Yên (phường Tuy Hòa, Đắk Lắk) trở thành “sân khấu mở” dịp lễ 30/4 - 1/5,...

Theo Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên



-02/05/2026 11:02 AM (GMT+7)
