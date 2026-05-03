Ngư dân Gia Lai trúng đậm cá ngừ, có con nặng hơn 300kg

Lãnh đạo cảng cá Tam Quan Nam cho biết, thời điểm vừa qua, ngư dân trúng nhiều cá ngừ

Từ đầu tháng 4 đến nay, có 1.155 tàu cá của ngư dân cập cảng Tam Quan Nam, thống kê sơ bộ sản lượng ước đạt 2.500 tấn, tăng so với năm ngoái

Cá ngừ được vận chuyển từ tàu đánh bắt lên cảng cá Tam Quan

Cá ngừ đại dương nặng 240kg được cẩu từ tàu lên cảng cá

Được tận tay xử lý những con ngừ đại dương ngoại cỡ, cũng là niềm vui của ngư dân

Cảng cá Tam Quan ghi nhận con cá ngừ đại dương có cân nặng cao nhất lên tới 307kg

Hiện cá ngừ đại dương được thương lái mua với giá từ 97.000 - 100.000 đồng/kg