Hà Nội chuẩn bị đấu giá hơn 180 lô đất, chỉ từ 3,5 triệu đồng/m2

Hàng trăm lô đất vùng ven Hà Nội lên sàn đấu giá cuối tháng 3

Cuối tháng 3/2026, nhiều địa phương tại Hà Nội dự kiến tổ chức hàng loạt phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở với quy mô hàng trăm lô đất. Các phiên đấu giá tập trung chủ yếu ở khu vực ngoại thành như Phúc Thọ, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Hát Môn, Liên Minh và Phượng Dực, với mức giá khởi điểm dao động khá rộng, từ 3,5 - 35 triệu đồng/m2.

Theo kế hoạch, vào 8h30 ngày 20/3, tại Hội trường Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thọ sẽ diễn ra phiên đấu giá 14 thửa đất trên địa bàn xã.

Các lô đất này nằm tại ba dự án gồm: 1 thửa thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất khu Dộc Tranh (giai đoạn 2), xã Trạch Mỹ Lộc cũ; 11 thửa tại dự án khu xen kẹt Dộc Tranh, xã Trạch Mỹ Lộc cũ và 2 thửa thuộc dự án khu Mả Mảy, xã Phụng Thượng cũ (nay thuộc xã Phúc Thọ). Diện tích mỗi thửa từ 85,6 m2 trở lên, với giá khởi điểm từ 7,4 - 11,6 triệu đồng/m2.

Cũng trong ngày 20/3, xã Mỹ Đức dự kiến tổ chức đấu giá 6 thửa đất tại các thôn Hà Xá và Vài Mới. Các lô đất có diện tích từ 113,6 - 154,5 m2, giá khởi điểm 5,6 - 10,2 triệu đồng/m2. Phiên đấu giá sẽ diễn ra tại Nhà văn hóa thôn Tế Tiêu.

Đến ngày 21/3, một phiên đấu giá khác dự kiến được tổ chức đối với 27 thửa đất tại điểm YB2, thôn Yên Bài, xã Tiến Thắng. Diện tích mỗi thửa dao động 90 - 154,5 m2, giá khởi điểm được xác định 7,17 triệu đồng/m2. Thời gian tổ chức vào 8h30 tại hội trường UBND xã Tiến Thắng.

Cũng trong ngày này, Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt sẽ tổ chức đấu giá 12 thửa đất tại khu Sông Mới, xã Hòa Xá. Các lô đất có diện tích 116,3 - 130,6 m2, với giá khởi điểm 11,786 triệu đồng/m2. Phiên đấu giá diễn ra tại hội trường lớn Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Hòa Xá.

Đến ngày 27/3, dự kiến tổ chức đấu giá 10 thửa đất ký hiệu từ L01-11 đến L01-20 tại khu Cát Hạ, xã Tam Thuấn (nay là xã Hát Môn). Tổng diện tích khu đất khoảng 1.103,8 m2, giá khởi điểm 11,3 triệu đồng/m2. Phiên đấu giá được tổ chức tại Hội trường Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Hát Môn.

Tiếp đó, ngày 28/3, hai phiên đấu giá quy mô lớn sẽ diễn ra tại các địa phương khác.

Đầu tiên, tại xã Liên Minh, 62 thửa đất thuộc khu Cửa Thảm (giai đoạn 2), Thọ An sẽ được đưa ra đấu giá. Diện tích mỗi thửa 63 - 88,3 m2, giá khởi điểm 20,9 - 34,9 triệu đồng/m2.

Cùng ngày, 55 thửa đất tại khu Ruộng Cửa Đình, thôn Phú Đôi, xã Phượng Dực cũng sẽ được đấu giá. Tổng diện tích khu đất khoảng 7.945,83 m2, với giá khởi điểm 3,57 triệu đồng/m2. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phượng Dực.

Việc nhiều địa phương đồng loạt tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong cùng thời điểm cho thấy nguồn cung đất ở tại khu vực ngoại thành Hà Nội đang được bổ sung đáng kể. Các mức giá khởi điểm dao động từ khoảng 3,5 triệu đồng/m2 đến gần 35 triệu đồng/m2, tùy theo vị trí và quy mô từng khu đất.

Các phiên đấu giá dự kiến diễn ra từ 20/3 đến 28/3/2026, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư và người dân có nhu cầu tìm kiếm đất ở tại các khu vực ven đô của Thủ đô.

Cơn "sốt đất" ven đô dần quay lại ?

Thời gian gần đây, Hà Nội liên tục tổ chức các phiên đấu giá đất tại nhiều khu vực ngoại thành như Phúc Thọ, Mỹ Đức, Ứng Hòa hay các địa bàn ven đô khác.

Đáng chú ý, không ít phiên đấu giá ghi nhận mức giá trúng cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, thậm chí trong phiên đấu giá 13 thửa đất gần đây tại xã Quốc Oai đã ghi nhận lô đất trúng đấu giá với mức 155,2 triệu đồng/m2, cao gấp gần 11 lần so với giá khởi điểm.

Diễn biến này cho thấy sức nóng của thị trường đất vùng ven đang có dấu hiệu quay trở lại sau một thời gian trầm lắng. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, giá bất động sản tại khu vực trung tâm liên tục neo ở mức cao, nhiều nhà đầu tư và người dân có xu hướng dịch chuyển dòng tiền ra các khu vực ven đô với kỳ vọng đón đầu hạ tầng và dư địa tăng giá trong tương lai.

Tuy vậy, nhiều chuyên gia lên tiếng cảnh báo rằng giá trúng đấu giá cao chưa đồng nghĩa giá trị bất động sản đã được khẳng định. Nhà đầu tư cần đánh giá kỹ hạ tầng, quy hoạch và nhu cầu thực của khu vực, tránh chạy theo kỳ vọng. Nếu thiếu nền tảng thị trường thực, việc đẩy giá có thể tạo mặt bằng giá ảo và tiềm ẩn rủi ro.