Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 163,000 Bán 166,000

BTMH Mua 163,000 Bán 165,900

Tỷ giá

USD Mua 26,108 Bán 26,368

EUR Mua 30,027 Bán 31,634

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, nhiều người ở TPHCM, Vĩnh Long, Đồng Tháp nhận ngay tiền mặt

Sự kiện: Thông tin thị trường

Xổ số miền Nam chiều 2-5 đã tìm ra nhiều khách hàng ở TPHCM, Đồng Tháp và Vĩnh Long trúng giải độc đắc 3 đài.

Chiều 2-5, nhiều đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về việc nhiều khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi vé số của 3 đài thuộc xổ số miền Nam.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 1-5. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Kết quả xổ số miền Nam ngày 1-5. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Giải độc đắc vé số Vĩnh Long trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Thanh

Giải độc đắc vé số Vĩnh Long trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Thanh

Theo đó, vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 1-5, giải độc đắc (dãy số 405967) được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng bằng tiền mặt cho những khách hàng trúng giải độc đắc 7 vé Vĩnh Long là một đại lý vé số ở phường Khánh Hội, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 100230) của vé số Bình Dương được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải độc đắc 9 vé Bình Dương là đại lý vé số Như Quỳnh và đại lý vé số Tươi Tốt ở tỉnh Đồng Tháp.

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, nhiều người ở TPHCM, Vĩnh Long, Đồng Tháp nhận ngay tiền mặt - 3

Giải độc đắc của vé số Bình Dương trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Như Quỳnh, ĐLVS Tươi Tốt

Giải độc đắc của vé số Bình Dương trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Như Quỳnh, ĐLVS Tươi Tốt

Vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 30-4, giải độc đắc (dãy số 561565) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Bình Thuận là đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Đến chiều 2-5, thêm một khách hàng trúng giải độc đắc 2 vé Bình Thuận đã liên hệ đổi thưởng tại đại lý vé số Phú Vinh ở phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.

Giải độc đắc của vé số Bình Thuận trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Giải độc đắc của vé số Bình Thuận trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

"Khách yêu cần nhận thưởng bằng tiền mặt" – anh Huỳnh Phong Phú, chủ đại lý vé số Phú Vinh, chia sẻ trên trang Facebook của đại lý mình.

Hiện, vẫn còn 13 vé Bình Thuận trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Trúng số nhờ theo dõi biển số xe trên đường đi làm
Trúng số nhờ theo dõi biển số xe trên đường đi làm

Tờ Miami Herald mới đây đưa tin một người đàn ông tại bang Maryland (Mỹ) vừa trúng giải 200.000 USD (hơn 5 tỉ đồng) khi mua vé số dựa trên biển số của...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thu Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/05/2026 13:52 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thông tin thị trường Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN