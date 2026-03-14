Cửa hàng đóng cửa hàng loạt, vì sao giá thuê mặt phố vẫn cao?

Cửa hàng rút khỏi phố lớn, trả lại mặt bằng

Những tháng đầu năm 2026, dạo qua các tuyến phố kinh doanh nổi tiếng của Hà Nội như Hàng Đào, Chùa Bộc, Thái Hà, Yên Lãng, Cầu Giấy hay Bà Triệu, không khó để bắt gặp nhiều cửa hàng đóng cửa im lìm hoặc treo biển “cho thuê nhà”, “sang nhượng mặt bằng”.

Tại một số tuyến phố được xem là trung tâm mua sắm của Hà Nội nhiều cửa hàng đã tạm ngừng hoạt động. Một số cửa hàng thậm chí treo biển sang nhượng nhiều tháng nhưng vẫn chưa tìm được người thuê mới.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại phố Chùa Bộc nơi từng được mệnh danh là “thiên đường thời trang sinh viên”. Nhiều cửa hàng quần áo, giày dép đóng cửa sau thời gian dài kinh doanh khó khăn. Những tấm biển “sang nhượng shop”, “cho thuê cửa hàng” xuất hiện trên dọc tuyến phố.

Chị Lê Thu Hà, chủ một cửa hàng thời trang từng thuê mặt bằng trên phố Chùa Bộc, cho biết, đã quyết định trả lại cửa hàng sau gần một năm cầm cự.

“Tiền thuê mỗi tháng gần 70 triệu đồng, chưa kể chi phí nhân viên, điện nước và quảng cáo. Trong khi đó, doanh thu giảm mạnh vì khách hàng chuyển sang mua online. Nếu tiếp tục duy trì thì càng bán càng lỗ nên tôi buộc phải trả mặt bằng”, chị Hà chia sẻ.

Theo các môi giới bất động sản thương mại, không chỉ các cửa hàng nhỏ lẻ mà nhiều thương hiệu lớn cũng đang điều chỉnh chiến lược, giảm bớt số lượng cửa hàng để cắt giảm chi phí vận hành.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, môi giới chuyên mảng cho thuê mặt bằng kinh doanh tại Hà Nội cho biết, số lượng mặt bằng được rao cho thuê lại trong vài tháng gần đây tăng đáng kể. “Nhiều cửa hàng trả mặt bằng vì không đủ doanh thu bù tiền thuê. Một số nơi còn rao sang nhượng cả trăm triệu tiền đầu tư nội thất nhưng vẫn khó tìm người nhận lại”, anh Tuấn nói.

Ngoài áp lực chi phí, sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng cũng tác động mạnh đến mô hình kinh doanh mặt phố. Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, mạng xã hội và các nền tảng bán hàng trực tuyến khiến nhiều doanh nghiệp không còn phụ thuộc hoàn toàn vào cửa hàng.

Mặt bằng bỏ trống tăng, giá thuê vẫn neo cao

Dù số lượng mặt bằng bỏ trống gia tăng, giá cho thuê nhà mặt phố tại nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Theo khảo sát của các đơn vị môi giới, giá thuê tại các tuyến phố như Hàng Ngang, Hàng Đào, Bà Triệu hay khu vực Cầu Giấy vẫn dao động từ 50 triệu đến hơn 200 triệu đồng mỗi tháng, tùy vị trí và diện tích. Những căn nhà nằm ở vị trí góc phố hoặc có mặt tiền rộng thậm chí có thể được chào giá cao hơn. Nhiều chủ nhà cho biết họ không chịu áp lực tài chính nên sẵn sàng để trống mặt bằng thay vì giảm giá thuê.

Ông Nguyễn Văn Thành, chủ một căn nhà mặt phố cho thuê tại khu vực trung tâm Hà Nội, cho rằng việc giữ giá là cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản. “Nhà ở vị trí đẹp nên tôi không vội cho thuê. Nếu khách phù hợp thì cho thuê, còn không thì cứ để đó chờ. Nếu giảm giá sâu thì sau này rất khó nâng lên lại”, ông Thành nói.

TS. Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam nhận định, việc nhiều mặt bằng bỏ trống nhưng giá thuê vẫn cao phản ánh sự điều chỉnh chậm của thị trường.

Theo ông Lượng, trong giai đoạn trước khi thị trường bán lẻ phát triển mạnh, giá thuê nhà mặt phố đã bị đẩy lên rất cao. Khi hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, quá trình điều chỉnh giá thường diễn ra chậm hơn so với sự suy giảm nhu cầu.

“Chủ nhà thường có xu hướng giữ giá kỳ vọng ban đầu. Tuy nhiên, nếu mặt bằng để trống quá lâu thì cuối cùng vẫn phải điều chỉnh để tìm được khách thuê phù hợp với bối cảnh mới của thị trường”, ông Lượng phân tích.

Chuyên gia này cho rằng, thị trường bán lẻ đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ. Các doanh nghiệp sẽ lựa chọn mặt bằng kỹ lưỡng hơn, ưu tiên những vị trí thực sự hiệu quả về doanh thu thay vì mở rộng hệ thống cửa hàng ồ ạt như trước.

Trong bối cảnh đó, những mặt bằng có vị trí kém thuận lợi, diện tích lớn hoặc giá thuê quá cao sẽ khó tìm được khách thuê nếu không điều chỉnh mức giá.

Ở chiều ngược lại, những mặt bằng có vị trí đẹp, diện tích vừa phải và giá thuê hợp lý vẫn nhanh chóng được lấp đầy. Giá thuê mặt phố Tràng Tiền giảm 7%, trong khi trung tâm thương mại và khối đế khách sạn hạng sang vẫn tăng 4% nhờ nhu cầu từ các thương hiệu quốc tế. Điều này cho thấy nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh vẫn tồn tại, nhưng thị trường đang phân hóa rõ rệt.

Bà Hoàng Nguyệt Minh, Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam cho biết: “Ngành bán lẻ cao cấp của Việt Nam đang trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM. Do sự khan hiếm nguồn cung bán lẻ cao cấp tại cả hai thành phố, trong khi các thương hiệu cao cấp có nhu cầu mở mới dẫn đến giá thuê tăng mạnh tại khu vực này”.

Nhiều chuyên gia nhận định trong thời gian tới, thị trường cho thuê nhà mặt phố tại Hà Nội sẽ bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ. Chủ nhà có thể sẽ phải linh hoạt hơn trong chính sách cho thuê như giảm giá giai đoạn đầu, ký hợp đồng ngắn hạn hoặc chia sẻ doanh thu với người thuê.