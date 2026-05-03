Khổ như đi ăn hàng dịp nghỉ lễ
Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài khiến các khu ẩm thực tại siêu thị, trung tâm thương mại ở TPHCM luôn trong cảnh đông nghịt người, kín chỗ từ trưa đến tối. Nhiều thực khách phải xếp hàng chờ đợi, thậm chí mua đồ ăn rồi tự tìm chỗ ngồi tạm để dùng bữa nhưng không khí vẫn rộn ràng, thoải mái trong những ngày nghỉ hiếm hoi.
Liên tiếp trong những ngày nghỉ lễ, các quầy hàng ăn uống ở siêu thị, trung tâm thương mại tại TPHCM liên tục trong tình trạng quá tải
Ghi nhận trong buổi trưa 2/5, tại một trung tâm thương mại phường An Lạc, cả nghìn thực khách đổ dồn về khu vực ăn uống
Khu vực ăn uống tự chọn gần như không còn một bàn trống
Món ăn chỉ 10.000 đồng/món, nước uống từ 10.000 - 15.000 đồng/chai (tùy loại) liên tục "cháy hàng"
Tại các nhà hàng trong trung tâm thương mại, khách xếp hàng chờ xếp chỗ và phục vụ ăn uống.
Thậm chí nhiều khách hàng chấp nhận ngồi bên ngoài chờ, hoặc mua thức ăn và thưởng thức ngay ở ghế tạm nhưng ai cũng vui vẻ, thoải mái
Sau khi ăn uống, vui chơi, khách hàng còn "check-in" rạp chiếu phim. Dịp lễ này, nhiều bộ phim hay trong nước và nước ngoài ra rạp thu hút khách
Dù chưa phải ngày nghỉ cuối nhưng từ sáng sớm, du khách đã chen chân mua hải sản tại các chợ truyền thống của Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để đóng thùng...
-02/05/2026 15:05 PM (GMT+7)