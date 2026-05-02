Chốt giá vàng hôm nay ngày 2/5 đảo chiều tăng rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 2/5, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 2/5 giữ giá vàng miếng ở mức 166 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 2/5, giá vàng trong nước ngày 2/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 2/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 2/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 2/5, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 2/5, tiếp tục giữ ổn định giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 2/5, giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 163 –166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 163 – 166 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 2/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 2/5 tăng với giá vàng giao ngay tăng 26 USD/ounce, lên mức 4.616 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.664 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới lại đảo chiều tăng giá, lấy lại mốc trên 4.600 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang đối mặt với nhiều lực kéo trái chiều khi áp lực lạm phát quay trở lại do giá năng lượng tăng mạnh, buộc các ngân hàng trung ương duy trì lập trường thận trọng hơn với chính sách tiền tệ.

Ông Lukman Otunuga – Chuyên gia chiến lược thị trường cấp cao tại FXTM – nhận định rằng, giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn khi giá dầu duy trì ở mức cao và căng thẳng địa chính trị kéo dài. Theo ông, mốc 4.600 USD/ounce đang đóng vai trò ngưỡng tâm lý quan trọng, với rủi ro giảm sâu hơn nếu bị phá vỡ.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, các yếu tố nền tảng của thị trường vàng vẫn khá vững chắc. Báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy nhu cầu vàng toàn cầu trong quý I vẫn tăng, đặc biệt là nhu cầu vàng vật chất tại châu Á. Điều này phản ánh tâm lý phòng ngừa rủi ro vẫn hiện hữu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Giới phân tích cho rằng, trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp do chịu tác động đồng thời từ lãi suất và lạm phát. Tuy nhiên, về dài hạn, xu hướng tăng vẫn chưa bị phá vỡ, dù thị trường có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh mạnh hơn.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.616 USD/ounce (tương đương khoảng 146,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 2/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 19,2 triệu đồng/lượng.

