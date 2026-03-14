Chu Đăng Khoa vừa bị bắt tại Nam Phi: "Đại gia kim cương" từ xăng dầu đến loạt dự án bất động sản nghìn tỷ đồng

Thông tin doanh nhân Chu Đăng Khoa bị bắt tại Nam Phi đang thu hút sự chú ý của dư luận. Bên cạnh những câu chuyện về đời tư từng gây xôn xao, cái tên này còn gắn với hệ sinh thái kinh doanh của gia đình tại Việt Nam, nổi bật là Tập đoàn Thiên Minh Đức - doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xăng dầu tại Nghệ An, đồng thời tham gia nhiều dự án bất động sản, năng lượng và hạ tầng công nghiệp quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Doanh nhân gắn với hệ sinh thái Thiên Minh Đức

Chu Đăng Khoa được biết đến là con trai của bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Đây là doanh nghiệp có trụ sở tại Nghệ An, hoạt động lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và từng được xem là một trong những đơn vị phân phối nhiên liệu có quy mô lớn tại khu vực miền Trung.

Thiên Minh Đức được thành lập từ năm 2001, qua nhiều lần mở rộng hoạt động và tăng vốn, đến cuối năm 2022 doanh nghiệp này đã nâng vốn điều lệ lên 2.022 tỷ đồng và duy trì mức vốn này cho đến hiện nay.

Trong cơ cấu cổ đông, bà Chu Thị Thành nắm quyền chi phối khi sở hữu hơn 77% cổ phần. Chu Đăng Khoa nắm gần 23% vốn còn lại, qua đó trở thành cổ đông lớn thứ hai tại doanh nghiệp gia đình.

Trong nhiều năm qua, Thiên Minh Đức từng bước mở rộng sang các ngành nghề khác như sản xuất giấy, bao bì, dịch vụ nhà hàng - khách sạn, đồng thời tham gia đầu tư vào bất động sản, năng lượng tái tạo và hạ tầng khu công nghiệp.

Dấu ấn bất động sản

Trong hệ sinh thái kinh doanh của gia đình bà Chu Thị Thành, bất động sản được xem là một trong những lĩnh vực được chú ý.

Một trong những cái tên từng gây chú ý là dự án tổ hợp đô thị - khách sạn Hà Nội Kim Liên tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Khu đất thực hiện dự án nằm ở vị trí được đánh giá là “đất vàng” khi có mặt tiền hướng ra biển.

Ban đầu, dự án này được giao cho Công ty CP Du lịch Hà Nội làm chủ đầu tư từ năm 2006 với tổng vốn đầu tư gần 78 tỷ đồng. Doanh nghiệp này được thành lập một năm trước đó với ba cổ đông sáng lập.

Tuy nhiên, quá trình hoạt động của công ty gặp nhiều biến động. Đến giữa năm 2016, cơ quan đăng ký kinh doanh tại Nghệ An ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Du lịch Hà Nội và yêu cầu doanh nghiệp tiến hành thủ tục giải thể.

Theo thông tin công bố sau đó, bà Chu Thị Thành đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty CP Du lịch Hà Nội. Cùng thời điểm, khu vực dự án xuất hiện các dấu hiệu thay đổi như cổng mới mang logo TMD Group - thương hiệu gắn với Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Dù được kỳ vọng phát triển thành tổ hợp du lịch - khách sạn tại vị trí ven biển, dự án Hà Nội Kim Liên sau khi chuyển sang giai đoạn mới vẫn chưa ghi nhận tiến độ triển khai đáng kể và từng được nhắc đến như một dự án chậm triển khai tại khu vực.

Ông Chu Đăng Khoa, ông sinh năm 1982 tại Nghệ An

Không chỉ xuất hiện tại Nghệ An, dấu ấn bất động sản của Thiên Minh Đức còn mở rộng ra thị trường Hà Nội.

Năm 2019, doanh nghiệp này tham gia đấu giá quyền sử dụng một khu đất lớn ký hiệu TQ5 tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (trước sáp nhập). Khu đất nằm trong dự án phát triển khu nhà ở thương mại sau này được biết đến với tên gọi Highway5 Residences.

Trong phiên đấu giá, Thiên Minh Đức đã vượt qua hai doanh nghiệp khác để trúng quyền sử dụng lô đất với mức giá hơn 779 tỷ đồng.

Khu đất TQ5 có diện tích hơn 187.000 m2 và nằm ở vị trí được đánh giá thuận lợi về hạ tầng khi tiếp giáp nhiều tuyến giao thông quan trọng như Quốc lộ 5 và trục đường kết nối sang quận Long Biên. Bên cạnh đó, khu vực này còn nằm gần các tiện ích lớn như Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Bệnh viện Gia Lâm và nhiều khu đô thị mới.

Ngoài ra, hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan đến Thiên Minh Đức còn tham gia đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp. Một trong những dự án đáng chú ý là Khu công nghiệp Bình Đông tại Tiền Giang với quy mô hơn 210 ha và tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng.

Theo quyết định đầu tư, dự án khu công nghiệp này có thời hạn hoạt động 50 năm và được định hướng thu hút các doanh nghiệp sản xuất, công nghiệp hỗ trợ và logistics.

Trước đó, vào năm 2020, Thiên Minh Đức và Plaschem cũng hợp tác thành lập Công ty Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Hà Nam, trong đó hai bên nắm giữ phần lớn vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn tham gia đầu tư dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu công nghiệp Nam Cấm (Nghệ An) với tổng mức đầu tư lên tới gần 3.500 tỷ đồng.