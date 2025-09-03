Giá vàng và bạc đồng loạt lập kỷ lục mới, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Theo Joni Teves, chuyên gia của UBS, việc nhà đầu tư gia tăng nắm giữ vàng, trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp hạ lãi suất, đã đẩy giá lên cao. Bà nhận định vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh mới trong các quý tới.

Ngoài ra, môi trường lãi suất thấp hơn, dữ liệu kinh tế Mỹ kém khả quan cùng những bất ổn địa chính trị khiến vàng trở thành công cụ phòng vệ rủi ro hấp dẫn trong danh mục đầu tư.

Đồng bạc xanh mạnh trở lại có kìm hãm kim loại quý?

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho biết đồng USD đã bật tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ dài ở Mỹ, khi lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ nhích lên trên 4,28%. Lợi suất trái phiếu 30 năm cũng đồng loạt tăng cả ở châu Âu lẫn Mỹ.

Tuy nhiên, sức mạnh của USD không thể cản đà tăng của kim loại quý. Vàng có lúc đạt gần 3.509 USD/ounce tại châu Á trước khi điều chỉnh nhẹ xuống quanh 3.470 USD ở châu Âu. Trong khi đó, dầu WTI kỳ hạn tháng 10 cũng tăng gần 3%, lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 8.

Điều gì khiến bạc trở thành tâm điểm lần này?

Rhona O’Connell, Giám đốc phân tích thị trường EMEA & châu Á tại StoneX, cho biết chính bạc mới là chất xúc tác cho đợt bứt phá tuần này. Thông tin Mỹ xem xét đưa bạc vào danh mục “vật liệu quan trọng” đã đẩy giá vượt mốc 40 USD/ounce, kéo theo vàng tăng theo.

Dù vậy, bà cảnh báo bạc đang ở trạng thái “quá mua” sau giai đoạn tăng mạnh và có thể cần nhịp điều chỉnh, tích lũy trở lại. Về dài hạn, nhu cầu bạc vẫn tích cực nhờ công nghiệp năng lượng mặt trời, trí tuệ nhân tạo và điện khí hóa phương tiện.

Một số chuyên gia cho rằng căng thẳng chính trị cũng góp phần đẩy giá vàng và lợi suất trái phiếu tăng. Peter Schiff, Kinh tế trưởng của Europac, nhận định khả năng Tòa án Tối cao Mỹ hạn chế tính độc lập của Fed đang làm dấy lên lo ngại trên thị trường.

Các ngân hàng trung ương nước ngoài tiếp tục tăng mua vàng như một động thái giảm phụ thuộc vào trái phiếu chính phủ Mỹ. Điều này củng cố thêm xu hướng tăng giá.

Triển vọng giá vàng và bạc ra sao trong thời gian tới?

Theo Nick Cawley, chuyên gia của Solomon Global, vàng có thể thử thách mốc 3.750 USD/ounce trước cuối năm nay, trong khi bạc có thể vượt 44 USD/ounce. Ông cho rằng sức cầu từ ngân hàng trung ương, nhu cầu công nghiệp và xu hướng giảm vai trò đồng USD sẽ tiếp tục hỗ trợ giá kim loại quý.

Hiện vàng giao ngay được ghi nhận ở mức 3.536 USD/ounce, tăng 1,63% trong ngày, còn bạc đạt 40,91 USD/ounce, tăng 0,47%. Giới phân tích nhận định sự kết hợp giữa bất ổn kinh tế, địa chính trị và xu hướng tiền tệ nới lỏng có thể đưa vàng và bạc lên những đỉnh mới trong năm 2025 và xa hơn.