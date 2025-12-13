Vì sao chứng khoán giảm hơn 52 điểm?

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/12, VN-Index, chỉ số đại diện cho sàn TP HCM (HoSE), giảm 52 điểm, về sát 1.647. Đây là mức điều chỉnh mạnh nhất của thị trường kể ngày 20/10. Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE đạt gần 24.700 tỷ đồng, tăng 8.400 tỷ so với hôm qua.

Đánh giá về phiên giảm này, ông Bùi Công Toàn, chuyên viên tư vấn Chứng khoán VNDirect, cho rằng sự điều chỉnh gây bất ngờ với không ít nhà đầu tư cá nhân, bởi VN-Index đang đi ngược chiều chứng khoán thế giới. Sau động thái Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay, với mức 25 điểm cơ bản (0,25%) hôm 11/12, xuống 3,5-3,75%, chứng khoán thế giới tiến triển tích cực.

Tại Mỹ, chỉ số Dow Jones (gồm 30 cổ phiếu lớn) tăng 646,26 điểm, tương đương 1,34%, đóng cửa ở mức 48.704,01 điểm - một kỷ lục mới. S&P 500 - chỉ số đại diện cho 500 công ty vốn hóa lớn nhất tại Mỹ - tăng 0,21%, chốt phiên ở 6.901,00 điểm, cao nhất từ trước đến nay. Các thị trường khác như Nhật Bản, Thượng Hải, Sydney, Singapore và Seoul cũng đều đi lên trong hôm nay.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân Chứng khoán Yuanta Việt Nam, lý giải sự sụt giảm này một phần do diễn biến kém tích cực của cổ phiếu "họ" Vingroup, gồm VIC, VHM, VPL, VRE. Chuyên gia này phân tích đà tăng của thị trường giai đoạn cuối tháng 11 - đầu tháng 12 có sự đóng góp lớn của nhóm cổ phiếu này, trong khi các ngành khác gần như đi ngang. Tuy nhiên, khi 4 mã này điều chỉnh, điểm số toàn thị trường cũng giảm theo.

Trong tuần đầu tháng 12, VN-Index tăng 50 điểm, lên vùng 1.741 điểm, và ba cổ phiếu VIC, VHM, VPL đóng góp hơn 20 điểm. Tuy nhiên, hôm nay nhóm này khiến thị trường mất trên 11 điểm.

Ông Trần Quốc Toàn, Giám đốc chi nhánh 2 - hội sở Công ty cổ phần Chứng Khoán Mirae Asset, cho rằng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư là một trong những nguyên nhân chính. "Việc thiếu thông tin tích cực trong giai đoạn cuối năm, cùng thanh khoản đi xuống cho thấy nhà đầu tư 'ngại' rót tiền vào chứng khoán", ông Toàn nhận định.

Chung quan điểm, chuyên viên tư vấn của Chứng khoán VNDirect Bùi Công Toàn cho biết thanh khoản thị trường gần đây duy trì mức thấp quanh 20.000 tỷ đồng mỗi phiên. "Có những thời điểm, cảm giác như không ai mua, chẳng ai bán", ông Toàn nói, thêm rằng cú "rũ bỏ" hôm nay là để chờ đợi dòng tiền mới tham gia vào thị trường.

Theo dữ liệu trên sàn HoSE, thanh khoản trung bình mỗi phiên tháng 12 đạt khoảng 20.700 tỷ đồng, giảm trên 2.000 tỷ so với tháng trước. Ngoài ra, giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên tháng 12 đã giảm hàng chục phần trăm so với mức trên 30.000 tỷ đồng mà thị trường có được trong giai đoạn từ tháng 7 đến 10/2025.

Áp lực bán ròng của khối ngoại cũng là một nguyên nhân khiến thị trường giảm sâu. Chuyên gia Mirae Asset phân tích động thái này của nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp diễn, trong khi dòng tiền mới chưa tham gia, khiến thanh khoản sụt giảm và tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư trong nước.

Tính từ đầu năm, nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 125.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cao nhất từ trước đến nay.

Ngoài ra, theo ông Nguyễn Thế Minh, việc lãi suất tăng gần đây cũng ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường chứng khoán. "Các ngân hàng tăng lãi suất khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại việc cơ quan quản lý sẽ siết chặt chính sách tiền tệ", chuyên gia của Chứng khoán Yuanta phân tích.

Đồng quan điểm, ông Trần Quốc Toàn cho rằng việc các ngân hàng nâng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn ngắn lên kịch trần đã tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Đầu tháng 12, loạt ngân hàng như VIB, Sacombank, NamABank, OCB... niêm yết lãi suất kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng ở mức 4,75% một năm (mức trần Ngân hàng Nhà nước quy định). Trước đó, cuối tháng 11, khoảng 14 nhà băng đã điều chỉnh biểu lãi suất theo hướng đi lên.

Sau phiên giảm mạnh nhất gần 2 tháng, chuyên gia VNDirect dự đoán sẽ có áp lực lệnh gọi ký quỹ trên diện rộng, dẫn đến kịch bản thị trường tạo đáy trong nửa cuối tháng 12. Tuy nhiên, ông cho rằng chứng khoán có khả năng bật lên nhờ động lực từ báo cáo kết quả kinh doanh quý IV, khi 2025 là năm được dự đoán lợi nhuận trung bình của doanh nghiệp đạt mức tốt nhất kể từ sau dịch Covid-19.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể kỳ vọng vào dòng tiền khối ngoại hưởng ứng sau nâng hạng sẽ được kích hoạt vào 2026.

Giao dịch chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt (quận 1, TP HCM), hồi tháng 10/2024. Ảnh: An Khương

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định xác suất cao các nhịp giằng co, rung lắc sẽ tiếp diễn trong phiên tiếp theo, vùng hỗ trợ phía dưới được kỳ vọng quanh 1.580-1.620 điểm.

"Dưới áp lực bán ngắn hạn gia tăng, quán tính giảm điểm dự kiến tiếp diễn đi kèm với các nhịp rung lắc biên độ rộng trong phiên chiều", VCBS dự báo.

VCBS phân tích trên khung đồ thị ngày, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) tiếp tục hướng xuống, cùng với thanh khoản gia tăng, thể hiện áp lực cung vẫn đang chi phối xu hướng thị trường. Còn trên khung đồ thị giờ, các chỉ số RSI và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đều tiếp tục hướng xuống vùng điểm thấp, cho thấy áp lực điều chỉnh tiếp diễn và chưa có tín hiệu dừng lại.

Trong bối cảnh hiện tại của thị trường, các chuyên gia của VCBS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro bằng việc chủ động hạ tỷ trọng đòn bẩy và kiên nhẫn quan sát. Việc bắt đáy sớm thời điểm này tiềm ẩn nhiều rủi ro khi áp lực bán vẫn tiếp diễn. Thay vào đó, hãy chờ đợi tín hiệu cân bằng trước khi tìm kiếm cơ hội giải ngân mới.