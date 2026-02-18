Điểm mặt những doanh nhân tuổi Ngọ sở hữu khối tài sản kếch xù

Theo tử vi những người sinh năm Ngọ được biết đến với tính cách nhiệt tình và sôi nổi. Họ có trái tim nhân hậu và tinh thần độc lập, luôn có thể thu hút được sự phù hộ của Thần Tài. Những "chú ngựa" hoạt bát và đáng yêu này với khả năng suy luận và diễn đạt bằng lời nói mạnh mẽ có thể sẽ đón nhận những điều may mắn.

Người tuổi Ngọ còn nổi tiếng với trực giác nhạy bén, điều này giúp họ dễ dàng kiếm được nhiều tiền khi khởi nghiệp. Dù đang mở cửa hàng hay kinh doanh, những người tuổi Ngọ đều có khả năng và tầm nhìn kiếm được nhiều tiền.

Trên sàn chứng khoán Việt Nam, hiện có nhiều doanh nhân tuổi Ngọ đang sở hữu khối tài sản kếch xù, nhiều người mơ ước.

Ông Doãn Tới, Tổng giám đốc Công ty CP Nam Việt

Ông Doãn Tới sinh năm 1954 (Giáp Ngọ), người sáng lập và Tổng giám đốc Công ty CP Nam Việt (Navico - ANV). Doanh nghiệp được thành lập vào năm 1993 với vốn điều lệ ban đầu là 27 tỉ đồng, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Năm 2000, ông Doãn Tới quyết định đầu tư mở rộng phạm vi kinh doanh sang lĩnh vực chế biến thủy sản, khởi đầu là việc xây dựng Xí nghiệp đông lạnh thuỷ sản Mỹ Quý với tổng vốn đầu tư là 30,8 tỉ đồng, chuyên chế biến xuất khẩu cá tra, cá basa đông lạnh.

Navico nhanh chóng thành một trong những doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất thế giới với quy trình khép kín. Sau giai đoạn khó khăn 2009-2016, hoạt động kinh doanh của Navico khởi sắc trở lại từ năm 2017, hiện nay quy mô vốn điều lệ của ANV đã vượt mốc 2.666 tỷ đồng.

Navico của ông Doãn Tới là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn

Trong năm 2025, Navico ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.951 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt hơn 999 tỷ đồng, gấp 21 lần năm 2024.

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Nam Việt đạt 5.825 tỷ đồng, tăng mạnh gần 1.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 20% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả của công ty ở mức 2.298 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 2.069 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay hơn 1.653 tỷ đồng.

Kết phiên giao dịch ngày 13/2, cổ phiếu ANV đóng cửa ở mức giá 26.500đ/cổ phiếu, với việc đang trực tiếp nắm giữ hơn 146,6 triệu cổ phiếu ANV, ông Doãn Tới đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trên sàn chứng khoán có giá trị hơn 3.885 tỷ đồng.

Ông Võ Thành Đàng, Tổng giám đốc Đường Quảng Ngãi

Ông Võ Thành Đàng sinh năm 1954 (Giáp Ngọ) - được xem là linh hồn của Công ty CP Đường Quảng Ngãi (QNS) trong vai trò Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Ông là người có công lớn trong việc đưa thương hiệu sữa đậu nành Fami chiếm lĩnh thị phần số 1 Việt Nam và tối ưu hóa chuỗi giá trị từ mía đường.

Ông Võ Thành Đàng đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu QNS

Năm 2025, QNS ghi nhận doanh thu 10.573 tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm 2024, đánh dấu mức doanh thu cao nhất kể từ khi doanh nghiệp được thành lập. Đây cũng là năm thứ 6 liên tiếp chủ thương hiệu sữa đậu nành Fami duy trì đà tăng trưởng doanh thu.

Ở chiều ngược lại, lợi nhuận sau thuế của QNS giảm 19% so với cùng kỳ, còn 1.923 tỷ đồng. Dù đạt doanh thu kỷ lục, lợi nhuận của công ty vẫn đi lùi do các chi phí gia tăng, đặc biệt là chi phí bán hàng với 1.359 tỷ đồng, tăng 57,6% so với cùng kỳ.

Báo cáo theo bộ phận trong năm 2025, sữa đậu nành vẫn là mảng đóng góp lớn nhất khi doanh thu tăng 15% so với năm 2024, đạt 4.803 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tăng 30% so với cùng kỳ, đạt gần 2.134 tỷ đồng. Mảng đường giảm 7,8% so với năm 2024, đạt 3.630 tỷ đồng; lợi nhuận gộp giảm sâu 44% so với cùng kỳ, đạt 719 tỷ đồng.

Theo công bố, doanh nhân sinh năm 1954 sở hữu 35,5 triệu cổ phiếu QNS, tương đương 9,66% cổ phần công ty. Kết phiên giao dịch ngày 13/2, cổ phiếu QNS đóng cửa ở mức giá 49.100đ/cổ phiếu, tương đương doanh nhân 72 tuổi đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 1.743 tỷ đồng.

Mới đây, QNS công bố thông tin liên ông Võ Thành Đàng, đã đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu QNS. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, trong khoảng thời gian từ ngày 12/2 – 12/3/2026.

Bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch Chứng khoán VNDirect

Bà Phạm Minh Hương sinh năm 1966 (Bính Ngọ), giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDirect (VND). Nữ doanh nhân này sở hữu tấm bằng thạc sĩ Hệ thống thông tin - Đại học Bách khoa Kiev-Liên Xô - Nga từ năm 1986.

Năm 2006, bà Hương thành lập VNDirect với vốn điều lệ 50 tỉ đồng. Với tư duy quản trị chú trọng vào hệ sinh thái đầu tư và công nghệ, bà đã đưa doanh nghiệp này trở thành một trong những công ty chứng khoán có thị phần môi giới hàng đầu trên sàn HoSE.

Hiện VNDirect đang có vốn điều lệ hơn 15.222 tỷ đồng. Kết phiên giao dịch ngày 13/2, cổ phiếu VND đóng cửa ở mức giá 18.600đ/cổ phiếu, tương đương giá trị vốn hóa thị trường ở mức hơn 28.314 tỷ đồng.

VNDIRECT do bà Phạm Minh Hương làm lãnh đạo vươn lên đứng đầu về thị phần tư vấn phát hành trái phiếu

Bà Phạm Minh Hương đang trực tiếp nắm giữ gần 45 triệu cổ phiếu VND, tính theo giá thị trường, khối tài sản doanh nhân sinh năm 1966 đang trực tiếp nắm giữ có giá trị hơn 835 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A (IPA) nơi bà Hương đang là thành viên Hội đồng quản trị và chồng bà là ông Vũ Hiền giữ vị trí Chủ tịch, người đại diện theo pháp luật cũng đang là cổ đông lớn nhất của VND khi nắm giữ hơn 393 triệu cổ phiếu tương đương tỷ lệ nắm giữ 25,84%.

Trong năm 2025, VNDirect ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 6.640 tỉ đồng, cải thiện đáng kể so với mức 5.325 tỉ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.022 tỉ đồng, tăng gần 18%. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của VNDIRECT đạt 51.629 tỷ đồng.

Trong năm 2025, mảng môi giới chứng khoán và cho vay ký quỹ tiếp tục là động lực quan trọng tạo nên kết quả tích cực. Doanh thu môi giới đạt 972 tỷ đồng, tăng 35%, lợi nhuận đạt 345 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Hoạt động cho vay ký quỹ ghi nhận doanh thu 1.394 tỷ đồng, tăng 11% trong năm. Dư nợ margin đạt 14.319 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ.

Mảng khách hàng doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 185 tỷ đồng, tăng 183% so với năm 2024. Trong năm 2025, VNDIRECT đã vươn lên đứng đầu về thị phần tư vấn phát hành trái phiếu, với tổng giá trị tư vấn phát hành hơn 94.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các định chế tài chính.

Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch Ngân hàng Á Châu

Ông Trần Hùng Huy sinh năm 1978 (Mậu Ngọ), là một trong những chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam hiện nay. Ông Trần Hùng Huy tiếp quản Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) từ năm 2012 vượt qua giai đoạn khủng hoảng sau sự kiện bầu Kiên.

Ông Huy tiến hành cuộc cách mạng về hình ảnh và công nghệ, đưa ACB trở thành ngân hàng có chỉ số sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) thuộc nhóm cao nhất hệ thống. Nhà băng này hiện có vốn điều lệ gần 51.376 tỷ đồng, kết phiên giao dịch ngày 13/2, cổ phiếu ACB đóng cửa ở mức giá 23.850đ/cổ phiếu, giá trị vốn hóa của ngân hàng đạt mức hơn 122.500 tỷ đồng.

Ông Trần Hùng Huy đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản có giá trị hơn 4.198 tỷ đồng

Tại ACB, ông Trần Hùng Huy đang trực tiếp nắm giữ hơn 176 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ nắm giữ chiếm 3,427% cổ phần. Tính theo giá thị trường, khối tài sản doanh nhân sinh năm 1978 đang trực tiếp nắm giữ có giá trị hơn 4.198 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, thu nhập lãi thuần của ACB đạt 26.906 tỉ đồng, giảm 3% so với năm trước. ACB đã tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên 3.335 tỉ đồng, gấp đôi năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức 15.625 tỉ đồng, giảm gần 7% so với năm 2024.

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của ACB đạt hơn 1 triệu tỉ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Tổng huy động vốn (bao gồm phát hành giấy tờ có giá) đạt 718.000 tỉ đồng, tăng 12%; trong đó tiền gửi khách hàng đạt 585.180 tỉ đồng, tăng 9%.

Về chất lượng tài sản, nếu không tính các khoản cho vay ký quỹ tại Công ty chứng khoán ACBS, tổng nợ xấu của ACB đến cuối năm 2025 còn 6.671 tỉ đồng, giảm 23% so với đầu năm. Tỉ lệ nợ xấu trên dư nợ giảm từ 1,51% xuống khoảng 0,97%, mức thấp nhất kể từ năm 2023.