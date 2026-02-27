Loài cá mềm như cháo, "đặt vào môi trôi vào họng" giá 1 triệu đồng/kg "cháy hàng" ngày đầu năm

Sau Tết Nguyên đán, tại các cảng cá, bờ biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhiều ngư dân tấp nập ra khơi đánh bắt hải sản. Ảnh: TTXVN

Trong số các mặt hàng, cá khoai khan hiếm nhất, giá dao động từ 750.000 - 1 triệu đồng/kg. Ảnh: Vietnamnet

Dù đắt song nhiều tiểu thương cho biết, không có cá khoai để bán. Ảnh: Vietnamnet

Cá khoai sống chủ yếu ở nước mặn, bơi thành từng đàn, mình tròn, thon dài như củ khoai lang. Ảnh: Facebook

Một số nơi còn gọi cá khoai là cá cháo vì thịt cá mềm như cháo. Ảnh: Facebook

Trước đây, khoảng những năm 1990 đến 2010, không ai muốn đánh bắt cá khoai vì giá quá rẻ, khoảng 10.000-15.000 đồng/xâu 5 - 10 con. Ảnh: FB Chip Bông Duong

Thậm chí, cá khoai được bán cả rổ để làm thức ăn cho lợn. Ảnh: FB Yến Mai

Ngày nay, cá khoai được ưa chuộng vị ngọt tự nhiên, thịt mềm tan trong miệng. Thêm nữa, cá khoai ít xương, dễ ăn với người già và trẻ nhỏ. Ảnh: FB Lê Lâm

Vì vậy, cá khoai trở thành đặc sản được săn đón, góp mặt trong thực đơn nhiều nhà hàng, khách sạn. Ảnh: FB Chinh Phương

Cá khoai có thể chế biến thành nhiều món như cháo cá khoai, lẩu cá khoai, cá khoai chiên xù. Ảnh: Facebook