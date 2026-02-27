Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 181,000 Bán 184,000

BTMH Mua 181,000 Bán 184,000

Tỷ giá

USD Mua 25,820 Bán 26,230

EUR Mua 29,925 Bán 31,504

Loài cá mềm như cháo, "đặt vào môi trôi vào họng" giá 1 triệu đồng/kg "cháy hàng" ngày đầu năm

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Từng làm thức ăn cho lợn nay cá khoai trở thành đặc sản hút khách ngày đầu năm, giá tới 1 triệu đồng/kg. 

Sau Tết Nguyên đán, tại các cảng cá, bờ biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhiều ngư dân tấp nập ra khơi đánh bắt hải sản. Ảnh: TTXVN

Sau Tết Nguyên đán, tại các cảng cá, bờ biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhiều ngư dân tấp nập ra khơi đánh bắt hải sản. Ảnh: TTXVN

Trong số các mặt hàng, cá khoai khan hiếm nhất, giá dao động từ 750.000 - 1 triệu đồng/kg. Ảnh: Vietnamnet

Trong số các mặt hàng, cá khoai khan hiếm nhất, giá dao động từ 750.000 - 1 triệu đồng/kg. Ảnh: Vietnamnet

Dù đắt song nhiều tiểu thương cho biết, không có cá khoai để bán. Ảnh: Vietnamnet

Dù đắt song nhiều tiểu thương cho biết, không có cá khoai để bán. Ảnh: Vietnamnet

Cá khoai sống chủ yếu ở nước mặn, bơi thành từng đàn, mình tròn, thon dài như củ khoai lang. Ảnh: Facebook

Cá khoai sống chủ yếu ở nước mặn, bơi thành từng đàn, mình tròn, thon dài như củ khoai lang. Ảnh: Facebook

Một số nơi còn gọi cá khoai là cá cháo vì thịt cá mềm như cháo. Ảnh: Facebook

Một số nơi còn gọi cá khoai là cá cháo vì thịt cá mềm như cháo. Ảnh: Facebook

Trước đây, khoảng những năm 1990 đến 2010, không ai muốn đánh bắt cá khoai vì giá quá rẻ, khoảng 10.000-15.000 đồng/xâu 5 - 10 con. Ảnh: FB Chip Bông Duong

Trước đây, khoảng những năm 1990 đến 2010, không ai muốn đánh bắt cá khoai vì giá quá rẻ, khoảng 10.000-15.000 đồng/xâu 5 - 10 con. Ảnh: FB Chip Bông Duong

Thậm chí, cá khoai được bán cả rổ để làm thức ăn cho lợn. Ảnh: FB Yến Mai

Thậm chí, cá khoai được bán cả rổ để làm thức ăn cho lợn. Ảnh: FB Yến Mai

Ngày nay, cá khoai được ưa chuộng vị ngọt tự nhiên, thịt mềm tan trong miệng. Thêm nữa, cá khoai ít xương, dễ ăn với người già và trẻ nhỏ. Ảnh: FB Lê Lâm

Ngày nay, cá khoai được ưa chuộng vị ngọt tự nhiên, thịt mềm tan trong miệng. Thêm nữa, cá khoai ít xương, dễ ăn với người già và trẻ nhỏ. Ảnh: FB Lê Lâm

Vì vậy, cá khoai trở thành đặc sản được săn đón, góp mặt trong thực đơn nhiều nhà hàng, khách sạn. Ảnh: FB Chinh Phương

Vì vậy, cá khoai trở thành đặc sản được săn đón, góp mặt trong thực đơn nhiều nhà hàng, khách sạn. Ảnh: FB Chinh Phương

Cá khoai có thể chế biến thành nhiều món như cháo cá khoai, lẩu cá khoai, cá khoai chiên xù. Ảnh: Facebook

Cá khoai có thể chế biến thành nhiều món như cháo cá khoai, lẩu cá khoai, cá khoai chiên xù. Ảnh: Facebook

Tò mò nghề 'cắm câu bắt lịch' ở Cà Mau
Tò mò nghề 'cắm câu bắt lịch' ở Cà Mau

Trong khi nhiều người còn tất bật du xuân, một số nông dân ở Cà Mau đã xuống vuông tôm từ rạng sáng để cắm câu bắt lịch, đặc sản này bán rất chạy,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Minh (TH) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/02/2026 13:30 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN