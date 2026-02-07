Trúng hơn 257 tỷ đồng Vietlott, nam doanh nhân chia sẻ cách chọn dãy số 'đặc biệt' giúp đổi đời

Trúng thưởng Vietlott tiền tỷ

Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT 01297 trị giá hơn 257 tỷ đồng đến anh N.V.N – người chơi may mắn đến từ TP.HCM. Tấm vé số may mắn được phát hành tại điểm bán số 267 Trần Phú, phường An Đông, TP.HCM.

Được biết, anh N.V.N hiện đang sinh sống và kinh doanh tại TP.HCM. Anh là người chơi thường xuyên các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, đặc biệt yêu thích xổ số tự chọn Power 6/55. Anh có thói quen mua vé khá đặc biệt là mua vé tại nhiều điểm khác nhau, ở gần nhà và nơi làm việc.

Người chơi may mắn trúng hơn 257 tỷ đồng Vietlott.

Chia sẻ về niềm vui trúng thưởng của mình, anh N.V.N cho biết: "Hôm đó, tôi mua vé tại 10 điểm khác nhau. Khi trúng thưởng tôi cũng chưa biết được điểm nào là điểm bán vé trúng, đến hôm nghe công bố thì tôi mới biết. Tôi có thói quen để vé tại chỗ làm và sáng hôm sau mới đến kiểm tra vé.

Tối đó khi nghe kết quả quay số thì cũng thấy nóng ruột hơn ngày thường nên sáng đến chỗ làm là tôi dò vé luôn. Ngay khi biết trúng giải, tôi đã gọi điện thông báo cho vợ".

Anh N.V.N cũng cho biết thêm, vợ chồng anh đã thống nhất sử dụng phần lớn số tiền trúng thưởng cho các hoạt động an sinh xã hội, phần còn lại sẽ dành để chăm lo cho việc học tập và tương lai của các con.

Bên cạnh đó, tại buổi lễ trao thưởng, với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, anh N.V.N đã trao tặng 6 tỷ đồng đến Quỹ xã hội Tâm Tài Việt để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên toàn quốc.

Theo quy định, anh N.V.N có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với tổng giá trị gần 26 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Tấm vé may mắn trúng thưởng Vietlott.

Vé trúng thưởng Vietlott phải thỏa mãn toàn điều kiện nào?

Do Vietlott phát hành thông qua các thiết bị đầu cuối.

Được ghi nhận trong Hệ thống dữ liệu của Vietlott trước thời gian dừng bán vé của từng kỳ quay số mở thưởng theo quy định của Bộ Tài chính chậm nhất là 15 (mười lăm) phút trước giờ quay số mở thưởng.

Không có ghi nhận đã hủy vé trong Hệ thống dữ liệu của Vietlott.

Đảm bảo các điều kiện về bảo mật của Vietlott.

Chưa có ghi nhận là đã trả thưởng trên hệ thống của Vietlott.

Còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Vé trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa. Các thông tin trên vé trúng thưởng phải đảm bảo rõ ràng, chính xác và có thể đọc được.

Trường hợp vé xổ số tự chọn số điện toán trúng thưởng bị rách rời được xác định là do các nguyên nhân khách quan nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của vé trúng thưởng, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng, người lĩnh thưởng hoặc Đại lý phải có đơn đề nghị Vietlott xem xét phê duyệt trả thưởng theo quy định.