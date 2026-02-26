Chốt giá vàng hôm nay ngày 26/2 giảm rất mạnh trong vía Thần Tài

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 26/2, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 26/2 giảm giá vàng miếng xuống mức 184 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn, trong ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 26/2, giá vàng trong nước ngày 26/2/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 181 triệu đồng/lượng mua vào và 184 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 26/2 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 181 triệu đồng/lượng mua vào và 184 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 26/2 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 181 triệu đồng/lượng mua vào và 184 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 181 triệu đồng/lượng mua vào và 184 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 26/2, giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 26/2 - ngày vía Thần Tài, giảm mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 26/2, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 180,9 –183,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 181 – 184 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 181 – 184 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 26/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 26/2 giữ ổn định với giá vàng giao ngay tăng 2 USD/ounce, lên mức 5.185 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.204 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục xu hướng tăng giá, tiến gần mốc 5.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, dù giá vàng tiếp tục duy trì trên vùng cao sau khi vượt mốc 5.100 USD/ounce thiết lập từ tháng 2, tuy nhiên các tín hiệu kỹ thuật cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh mạnh.

Việc kim loại quý giữ được trên ngưỡng 5.100 USD/ounce thời gian qua được xem là yếu tố củng cố xu hướng tăng trung hạn. Dù vậy, áp lực cản đang xuất hiện rõ nét khi giá tiến sát vùng 5.200 - 5.300 USD/ounce, khu vực từng nhiều lần chặn đứng các nhịp tăng trong quá khứ.

Với giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.185 USD/ounce (tương đương khoảng 164,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 26/2 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 19,8 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 26/2, giá vàng ngày 27/2, giá vàng ngày Thần Tài sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.