Vàng trượt sâu chỉ sau 1 ngày, điều gì đang xảy ra?

Tính đến 14h40 chiều nay (30/1), giá vàng SJC đã giảm tới 8,6 triệu đồng mỗi lượng, về mức 178 – 181 triệu đồng/lượng trong phiên. Còn so với mức giá đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng hôm qua, chỉ sau 1 ngày, thương hiệu vàng này đã giảm tới 10,3 triệu đồng mỗi lượng. Nếu tính cả chênh lệch mua vào – bán ra, người mua vàng giá đỉnh phiên hôm qua thì đến hôm nay đã lỗ tới 13,3 triệu đồng mỗi lượng.

Đà giảm của kim loại quý này bị ảnh hưởng bởi giá vàng quốc tế. Cùng thời điểm, vàng giao ngay quốc tế đang giao dịch 5.142 USD/ounce, giảm tới 238 USD mỗi ounce kể từ khi mở phiên và giảm gần 500 USD từ đỉnh được thiết lập phiên liền trước.

Thị trường vàng đang chứng kiến một trong những đợt bán tháo khốc liệt nhất lịch sử

Thị trường kim loại quý bắt đầu chao đảo mạnh vào chiều thứ Năm sau một trong những đợt bán tháo đột ngột và mạnh mẽ nhất từng thấy trong lịch sử, khi giá vàng lao dốc tới gần 7% – chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút giao dịch.

Tốc độ và mức độ nghiêm trọng của đợt bán tháo đã làm choáng váng ngay cả những nhà giao dịch hàng hóa dày dạn kinh nghiệm nhất, và buộc những người tham gia thị trường phải đặt câu hỏi liệu giá kim loại đã giảm quá mạnh, quá nhanh hay chưa – và liệu sự biến động hôm thứ Năm có báo hiệu sự kết thúc của đợt tăng giá trên thị trường giá lên hay không.

Một số chuyên gia cho rằng nguyên nhân đợt bán tháo này có thể đến từ các lệnh bán cắt lỗ đặt dưới giá thị trường để bù đắp cho các đợt gọi ký quỹ trên thị trường chứng khoán.

Điều này cho thấy, thị trường vàng đang chứng kiến sự tham gia ngày càng nhiều của các nhà đầu cơ cá nhân FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội), bên cạnh lực mua của các ngân hàng trung ương, các quỹ ETF... Một khi sự FOMO gia tăng thì sẽ mất đi đáng kể tính ổn định của thị trường, họ có thể đua nhau mua nhưng cũng có thể bán tháo bất chấp khi thị trường có biến động.