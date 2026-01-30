Chiều 30-1, giá vàng miếng giảm 10 triệu đồng/lượng, công ty SJC có thông báo quan trọng

Lúc 14 giờ chiều 30-1, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 178 triệu đồng/lượng, bán ra 181 triệu đồng/lượng, mất tới 10,3 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh của ngày hôm qua.

Mức thấp nhất của giá vàng đầu giờ chiều nay chỉ còn 180,1 triệu đồng/lượng. Chỉ trong một ngày, giá vàng miếng biến động lên tới hơn 11 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 24K các loại cũng lao dốc, khi công ty SJC điều chỉnh lùi sâu về 177,6 triệu đồng/lượng mua vào, 180,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,6 triệu đồng/lượng so với buổi sáng. So với mốc đỉnh hôm qua, giá vàng nhẫn cũng "bốc hơi" cả chục triệu đồng.

Giá vàng trong nước chưa ngừng đà giảm do ảnh hưởng từ đà biến động rất mạnh của giá thế giới. Tới chiều nay, lúc 14 giờ theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới ở mức 5.153 USD/ounce, mất thêm gần 200 USD/ounce so với buổi sáng.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt hàng triệu đồng

Kim loại quý rớt thẳng đứng sau khi lập đỉnh lên sát mốc 5.600 USD/ounce chỉ trong một ngày trước đó. Biên độ dao động của giá vàng lên tới hàng trăm USD mỗi phiên – mức biến động hiếm thấy trong lịch sử.

Liên quan tới thị trường vàng trong nước, Công ty SJC vừa thông báo sẽ tạm ngưng giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn và vàng nữ trang cưới ở một số cửa hàng vàng tại TPHCM. Cụ thể, thời gian ngưng giao dịch vào một buổi sáng thứ 7 ngày 31-1 (sáng mai).

Các địa điểm tạm ngưng gồm: Trụ sở SJC 418 - 420 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ; Trung tâm vàng bạc đá quý 230 - 230A Quang Trung, phường Gò Vấp; Trung tâm vàng bạc đá quý 172 Nguyễn Văn Nghi, phường An Nhơn. Đối với giao dịch nữ trang kim cương, đá quý, khách vẫn mua bán bình thường.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 162,1 triệu đồng/lượng.

Thông báo trên fanpage của công ty SJC