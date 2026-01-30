Cập nhật bảng giá vàng hôm nay mới nhất: Thế giới rơi tự do từ đỉnh, trong nước giảm "sốc" 11 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay mới nhất tại thị trường quốc tế giảm sâu

Sáng 30/1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng mới nhất trên thế giới giao dịch ở quanh ngưỡng 5.294 USD/ounce, tương ứng rơi tự do 238 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng tại thị trường quốc tế vừa trải qua nhịp điều chỉnh mạnh, rời xa đỉnh kỷ lục mới thiết lập. Trong phiên, có lúc giá vàng lập kỷ lục mọi thời đại ở mức 5.596 USD/ounce, có thời điểm rớt sâu tới 5.106 USD/ounce, tương đương chênh lệch 490 USD/ounce...

Giá vàng tại thị trường quốc tế vừa trải qua phiên chỉnh mạnh. Nguồn: Tradingeconomics.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong phiên giảm điểm này chính là động thái của các định chế tài chính lớn. SPDR Gold Trust – quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới – đã gây sốc khi mạnh tay xả gần 4 tấn vàng chỉ trong một phiên.

Việc bán tháo của nhà đầu tư ngày càng trầm trọng hơn do sự suy yếu đồng thời của thị trường chứng khoán quốc tế, có khả năng dẫn đến việc thanh lý các vị thế vàng để đáp ứng yêu cầu ký quỹ hoặc bù đắp thua lỗ từ cổ phiếu.

Trong khi đó, hãng Bloomberg đưa tin nhập khẩu vàng của Ấn Độ dự kiến sẽ giảm trong năm nay do giá vàng quá cao, làm giảm nhu cầu trang sức. Điều này cũng góp phần thúc đẩy nhà đầu tư bán vàng để thu về lợi nhuận.

Tuy nhiên, tác động từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran phải đạt được thỏa thuận hạt nhân với Mỹ hoặc đối mặt với các cuộc xung đột quân sự đã đẩy giá dầu thô tăng cao. Thông tin này có thể đã làm giảm bớt động thái chốt lời trên thị trường vàng.

Giá vàng trên thị trường quốc tế vừa có nhịp "bốc hơi" 400 USD/ounce chỉ sau 1 giờ. Ảnh: TL.

Ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định: "Theo quan điểm của tôi, đà tăng phi mã liên tục của các kim loại, đặc biệt là vàng và bạc, đang bước vào một giai đoạn nguy hiểm… Vấn đề nằm ở chỗ vòng xoáy biến động đang tự nuôi dưỡng chính nó. Khi biên độ giá dao động càng mạnh, thanh khoản thị trường càng trở nên mỏng hơn".

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 20% nhờ sự suy yếu của đồng bạc xanh so với các loại tiền tệ khác.

Mới tuần trước, các chuyên gia phân tích tại Goldman Sachs đã đặt mục tiêu giá vàng cuối năm ở mức 5.400 USD, đồng thời lưu ý rủi ro giá có thể còn tăng cao hơn do sự tham gia ngày càng đông đảo của các nhà đầu tư tư nhân.

Trước đó, giá vàng đã vượt mốc 5.500 USD sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất. Những phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng không đủ sức kìm hãm đà trượt giá của đồng USD vào thời điểm đó.

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay trong nước mới nhất

Giá vàng hôm nay 30/1 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn liên tục lao dốc sau khi phá đỉnh mọi kỷ lục.

Cập nhật lúc 9 giờ 15 phút ngày 30/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 177,1 - 180,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 10,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng nay. Chênh lệch mua bán duy trì ở ngưỡng lên 3 triệu đồng/lượng.

177,1 - 180,1 triệu đồng/lượng mua - bán cũng là giá niêm yết tại thương hiệu PNJ, SJC,...

Cập nhật giá vàng miếng SJC tại một số thương hiệu:

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 180,5 – 183,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 6,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 177 - 180 triệu đồng/lượng, giảm 9,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán giữ mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 177 - 180 triệu đồng/lượng, giảm 10 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và 11 triệu đồng/lượng bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng nhẫn tại một số thương hiệu:

Theo các chuyên gia, diễn biến tăng của giá vàng thời gian qua chủ yếu do biến động quốc tế, nhà đầu tư cần theo dõi sát tình hình, tránh tâm lý vội vã chạy theo giá ngắn hạn để hạn chế rủi ro.