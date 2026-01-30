Giá vàng giảm hơn 5 triệu đồng mỗi lượng

Trong phiên giao dịch ngày 29/1 tại thị trường Mỹ và châu Âu, thị trường vàng đã có một màn trình diễn đáng kinh ngạc. Hoạt động chốt lời mạnh mẽ đã đẩy giá vàng từ mức cao nhất trong ngày là 5.626 USD xuống mức thấp nhất là 5.126 USD – biên độ dao động lên tới 500 USD. Đây là phiên giao dịch đánh dấu sự biến động giá lớn nhất trong một phiên trong lịch sử thị trường kim loại quý này.

Tuy nhiên sau đó, lực mua đã đẩy giá vàng phục hồi trở lại. Chốt phiên, vàng giao ngay thu hẹp biên độ giảm còn 34,6 USD/ounce, xuống còn 5.379 USD/ounce.

Sang đến phiên châu Á, tính đến 8h40 theo giờ Việt Nam, vàng giao ngay đang giao dịch quanh 5.359 USD/ounce, tiếp tục giảm thêm khoảng 20 USD/ounce nữa.

Thị trường vàng gặp áp lực chốt lời mạnh

Trong nước, sau khi lập đỉnh ở mức 191,3 triệu đồng/lượng (chiều bán ra) trong phiên hôm qua, đến cuối giờ chiều, kim loại quý cũng đã quay đầu điều chỉnh nhẹ, mất mốc 190 triệu đồng.

Sang đến phiên sáng nay, diễn biến tiêu cực trên thị trường quốc tế đã nhanh chóng phản ánh vào thị trường trong nước, với vàng SJC giảm mạnh 5,1 triệu đồng/lượng ngay đầu phiên, xuống mức 181,5 – 184,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Vàng nhẫn cũng giảm tương tự, với các thương hiệu vàng nhẫn mua vào quanh vùng 180,9 – 181,5 triệu đồng/lượng; bán ra quanh 183,9 – 184,5 triệu đồng/lượng.

Việc bán tháo trong ngày thứ Năm được cho rằng càng trầm trọng hơn, do sự suy yếu đồng thời của thị trường chứng khoán, có khả năng dẫn đến việc thanh lý các vị thế vàng để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ hoặc bù đắp thua lỗ ở các loại tài sản khác.

Tuy nhiên, cũng như các đợt bán tháo gần đây, giai đoạn chốt lời đã nhanh chóng được bù đắp bởi sự quan tâm mua vào mới. Việc lực mua hấp thụ nhanh áp lực bán ở các mức thấp hơn cho thấy nhu cầu cơ bản vẫn mạnh mẽ trong bối cảnh những bất ổn thương mại, địa chính trị vẫn không ngừng gia tăng.