Vàng thế giới tăng vọt khi Mỹ công bố dữ liệu việc làm

Theo đó, giá vàng tăng vọt và vượt mốc 4.100 đô la vào sáng 2/7 (giờ Mỹ - tức tối 2/7 theo giờ Việt Nam) sau khi công bố dữ liệu thị trường lao động tốt hơn dự kiến, do số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu thấp hơn dự báo của các nhà kinh tế.

Giá vàng thế giới tăng dựng đứng sau khi Mỹ công bố dữ liệu việc làm.

Theo thông báo của Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của tiểu bang trong tuần kết thúc ngày 27/6, sau khi điều chỉnh theo mùa, đạt 215.000 đơn. Con số này thấp hơn dự kiến, vì ước tính đồng thuận dự báo con số là 220.000 đơn.

Con số của tuần trước đã được điều chỉnh giảm từ 215.000 xuống còn 216.000.

Giá vàng giao ngay đã vượt mốc 4.100 USD/ounce ngay sau khi dữ liệu được công bố, cùng thời điểm với báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6, và giao dịch lần cuối ở mức 4.116,72 USD/ounce, tăng 2,11% trên biểu đồ hàng ngày.

Trong khi đó, chỉ số trung bình di động bốn tuần đối với các đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới – thường được coi là thước đo đáng tin cậy hơn về thị trường lao động vì nó làm giảm bớt sự biến động hàng tuần – đạt 222.000, cao hơn so với dự kiến là 220.500.

Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp, thể hiện số người đã nhận trợ cấp, ở mức 1,814 triệu người trong tuần kết thúc ngày 20/6, cao hơn so với dự báo là 1,810 triệu người và sau khi mức 1,812 triệu người của tuần trước đó đã được điều chỉnh giảm.

Hiện giá vàng vẫn đang cho tín hiệu tăng trưởng tích cực cả về giá và khối lượng, có thời điểm đã vượt 4.117 USD.