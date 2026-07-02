Tại Mỹ, giá vàng giao ngay ở New York dao động trong khoảng 3.959,40 - 4.115,90 USD/ounce, giúp kim loại quý này tiếp tục duy trì trên mốc tâm lý 4.000 USD sau một lần nữa kiểm định vùng hỗ trợ. Trong khi đó, giá bạc giao ngay dao động từ 57,05 - 61,12 USD/ounce, ghi nhận diễn biến tích cực hơn vàng khi có thời điểm vượt mốc 60,00 USD trước khi thu hẹp đà tăng vào cuối phiên.

Thị trường hiện tập trung vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) của Mỹ trong tháng 6, dự kiến được công bố trong thời gian tới.

Giá vàng, bạc thế giới sáng 2/7 giữ vững mức trên 4.000 USD.

Theo số liệu mới công bố, khu vực tư nhân chỉ tạo thêm 98.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn mức dự báo và giảm so với 122.000 việc làm của tháng 5. Trong khi đó, giới phân tích kỳ vọng báo cáo việc làm chính thức sẽ ghi nhận khoảng 110.000 việc làm mới, thấp hơn mức 172.000 việc làm của tháng trước.

Điều này khiến thị trường vàng và bạc đối mặt với rủi ro biến động theo cả hai chiều. Nếu số liệu việc làm vượt kỳ vọng, đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ nhiều khả năng sẽ tăng, đồng thời củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách lãi suất cao, qua đó gây áp lực lên kim loại quý.

Ngược lại, một báo cáo yếu hơn dự báo có thể làm suy giảm sức mạnh của đồng USD, hạ nhiệt lợi suất trái phiếu và tạo điều kiện để đà phục hồi của vàng và bạc tiếp diễn.

Liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz, hoạt động vận chuyển dầu đã phục hồi nhanh hơn dự kiến, dù các rủi ro an ninh vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ. Sau bản ghi nhớ hợp tác giữa Mỹ và Iran, hoạt động khai thác và vận chuyển dầu tại Trung Đông được khôi phục nhanh hơn dự báo của giới phân tích. Giá dầu Brent cũng đã quay về gần mức trước khi xung đột bùng phát khi các tàu chở dầu tiếp tục lưu thông qua eo biển.

Tuy nhiên, quá trình phục hồi vẫn chưa hoàn toàn. Lưu lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz hiện chỉ đạt trung bình khoảng 7 triệu thùng/ngày, thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 20 triệu thùng/ngày trước khi xảy ra xung đột. Do đó, thị trường năng lượng vẫn nhạy cảm với bất kỳ sự gián đoạn nào hoặc nguy cơ đổ vỡ trong các cuộc đàm phán.

Diễn biến này đang tạo áp lực giảm lên giá dầu, qua đó hỗ trợ các tài sản rủi ro, đồng thời làm giảm nhu cầu phòng ngừa lạm phát bằng vàng khi cú sốc giá năng lượng đã phần nào lắng dịu.

Trên các thị trường liên quan, giá dầu thô WTI giao dịch quanh mức 68,58 USD/thùng, trong khi dầu Brent ở mức khoảng 71,57 USD/thùng. Chỉ số USD Index tăng nhẹ lên 101,42, còn lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,5%.

Ở góc nhìn kỹ thuật đối với vàng, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua là đưa giá trở lại vùng kháng cự 4.044,00 - 4.100,00 USD/ounce. Nếu vượt thành công vùng này, các mục tiêu tiếp theo sẽ là 4.200,00 USD và 4.370,00 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, mục tiêu của phe bán là kéo giá xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 3.959,00 USD/ounce, sau đó hướng đến các mốc 3.900,00 USD và 3.886,00 USD/ounce. Các vùng kháng cự gần nhất lần lượt nằm tại 4.044,00 USD và 4.100,00 USD, trong khi các vùng hỗ trợ quan trọng là 3.959,00 USD và 3.900,00 USD/ounce.

Đối với bạc, phe mua đang hướng tới mục tiêu đưa giá trở lại vùng 60,41 - 61,54 USD/ounce. Nếu vượt thành công khu vực này, các mục tiêu tiếp theo sẽ là 64,25 USD và 69,85 USD/ounce.

Trong khi đó, phe bán sẽ tìm cách đưa giá xuống dưới 57,13 USD/ounce, trước khi kiểm định các vùng hỗ trợ tiếp theo tại 56,50 USD và 55,00 USD/ounce. Các vùng kháng cự gần nhất của bạc hiện nằm tại 60,41 USD và 61,54 USD/ounce.