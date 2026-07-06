Villa 10.000 m2 ven biển Italy của 'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' có gì đặc biệt?

Ngô Mỹ Uyên cho biết trên Ngôi sao, gia đình cô về biệt thự ven biển ở Tuscany, cách Rome khoảng 150 km, từ đầu tháng 6. Ngôi nhà nằm ở khu vực núi Monte Argentario, sát biển nên khí hậu mát mẻ. Hàng năm, gia đình cô 'trốn nóng' tại đây suốt mùa hè hoặc dịp lễ hội. Thời gian này, thủ đô Rome - nơi gia đình Ngô Mỹ Uyên sinh sống - cùng một số vùng lân cận chịu ảnh hưởng của đợt sóng nhiệt mang tên Caronte, có nơi nóng đến 40 độ C.

Theo Ngô Mỹ Uyên, biệt thự nằm trên một ngọn đồi, được xây dựng từ những năm 1990 theo phong cách Italy cổ điển. Nhà có 5 phòng ngủ; bên hông là các phòng nhỏ dành cho người giúp việc và khu giải trí.

Hoa hậu khoe sân cỏ rộng trong khuôn viên biệt thự; cách đó không xa là sân tennis riêng và vườn ô liu rộng khoảng 2.000 m2. Mỗi ngày, gia đình Mỹ Uyên đều có những hoạt động bổ ích như tắm biển, lái tàu riêng ra đảo chơi hay mở tiệc BBQ. Ngoài ra, họ còn có thể cưỡi ngựa, đánh tennis và thu hoạch trái cây trong vườn. 'Bạn bè của gia đình chồng tôi cũng có nhà nghỉ hè ở khu vực này nên thường đến thăm nhau, giao lưu với đủ hoạt động: chèo thuyền buồm, lặn ngắm san hô, tham quan những vùng trồng nho làm rượu vang nổi tiếng của Tuscany, ghé các thành phố cổ trong mùa lễ hội ẩm thực địa phương... Lịch trình lúc nào cũng dày đặc', Ngô Mỹ Uyên kể.

Vợ chồng Ngô Mỹ Uyên cùng hai con khám phá các nhà hàng nổi tiếng ở Tuscany. Theo cô, các con thích đồ ăn phương Tây, đặc biệt là ẩm thực Italy, song cũng hào hứng mỗi khi mẹ nấu món Việt như gỏi cuốn, phở...

Người đẹp cùng con gái lớn, Asia, 11 tuổi, chụp ảnh tại một góc có view đẹp ở nhà hàng.

Chồng và hai con gái Ngô Mỹ Uyên tắm biển.

Sau mỗi ngày đi chơi, gia đình Ngô Mỹ Uyên trở về biệt thự, ăn tối và tận hưởng các hoạt động giải trí như xem phim, ca hát cùng nhau. Trong thời gian này, các con cô được tách hoàn toàn khỏi việc học, chỉ theo đuổi các sở thích riêng như vẽ tranh, đánh đàn, làm thơ...

Ngô Mỹ Uyên, sinh năm 1974, nổi danh từ những năm 1990 khi giành danh hiệu Hoa hậu Điện ảnh Việt Nam 1994 và đăng quang Hoa hậu Thời trang quốc tế tại Ai Cập 1995. Không chỉ dừng lại ở danh hiệu tại cuộc thi nhan sắc, nàng hậu tài năng này còn gặt hái thành công trong vai trò người mẫu, MC, ảo thuật gia, ca sĩ và diễn viên.

Ngô Mỹ Uyên còn được mệnh danh là “hoa hậu giàu nhất Việt Nam” nhờ khối tài sản lớn. Trước đây, cô từng sở hữu căn biệt thự phủ vàng rộng lớn tại Quận 1 (TP.HCM) trị giá khoảng 300 tỷ đồng. Sau khi chuyển nhượng biệt thự này, gia đình cô dọn về căn biệt thự khác tại khu Thảo Điền (Quận 2). Sau đó cô cũng bán căn biệt thự này với lý do muốn đưa bố mẹ sang Mỹ sống.

Năm trước, Ngô Mỹ Uyên mua căn biệt thự gần 37 tỷ đồng ở khu Old East Dallas, bang Texas để bố mẹ an hưởng tuổi già. Gia đình cô chuyển về từ ngày 27/11/2025, kịp đón Lễ Tạ ơn trong ngôi nhà mới.

Theo Ngô Mỹ Uyên chia sẻ trên Ngôi sao, biệt thự được xây từ đầu thế kỷ XX, mang kiến trúc Greek Revival lấy cảm hứng từ Hy Lạp cổ đại. Ngôi nhà đáp ứng các tiêu chí riêng tư, yên tĩnh, kết hợp vẻ đẹp cổ điển và tiện nghi hiện đại, phù hợp với gia đình nhiều thế hệ.

Biệt thự gồm hai phần, trong đó nhà chính rộng khoảng 500m2, có 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm lớn, 2 phòng tắm phụ và 1 tầng dành cho sinh hoạt chung.

Nhà phụ nằm cuối sân sau, rộng chừng 90m2, được thiết kế như hai căn hộ studio với bếp đầy đủ tiện nghi, phòng ngủ, mỗi căn đều có phòng tắm riêng và khu vực ăn uống.

Về phần mình, ở Italy, Ngô Mỹ Uyên cùng ông xã - giáo sư Marco Casini - và 2 con gái dành thời gian chính sống trong căn hộ 250m2 ngay trung tâm thành phố Rome.

Ngôi nhà có 3 phòng ngủ, 2 ban công và khu bếp tiện nghi, rộng rãi.

Ngô Mỹ Uyên chọn phong cách tối giản, hiện đại cho không gian sống. Toàn bộ nội thất, theo cô, là sáng tạo của các thành viên làm kỹ sư, kiến trúc sư trong gia đình bên chồng.

Ngoài ra, cô mua thêm một số đồ dùng, đồ trang trí từ các thương hiệu nổi tiếng quốc tế.

Các góc trong ngôi nhà đều được Ngô Mỹ Uyên bố trí cây xanh để tạo không gian thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên.

Cô trồng nhiều loại hoa ngoài ban công. Từ đây, có thể ngắm những tòa nhà lâu đời, mang kiến trúc đặc trưng Itlay.