Giá xăng dầu hôm nay 7/7: Dầu thế giới giảm, trong nước chờ điều chỉnh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch 6/7 được điều chỉnh giảm nhẹ.

Kết thúc phiên giao dịch 6/7, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 0,18%, xuống còn 71,99 USD/thùng. Giá dầu WTI hạ 0,2%, về mức 68,55 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (7/7), giá dầu WTI quay đầu đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h43' ngày 7/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 71,99 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 68,81 USD/thùng, tăng 0,38% so với phiên liền trước.

Giá dầu đi xuống sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) nhất trí tiếp tục tăng mục tiêu sản lượng từ tháng 8, trong khi xuất khẩu từ các nhà sản xuất chính qua eo biển Hormuz đang phục hồi, có khả năng làm tăng nguồn cung toàn cầu.

OPEC+ đã thống nhất tăng thêm hạn ngạch sản lượng 188.000 thùng dầu mỗi ngày từ tháng 8, sau các đợt tăng tương tự trong tháng 6 và tháng 7.

Giá xăng dầu trong nước đang chờ điều chỉnh. Ảnh: Thạch Thảo

Trong khi đó, Các Tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) đã nâng sản lượng trong tháng 6 lên hơn 3,8 triệu thùng/ngày, tiệm cận mức kỷ lục sau khi rời OPEC để không còn bị ràng buộc bởi hạn ngạch sản lượng.

Sau chuỗi giảm giá kéo dài gần 1 tháng qua, giá của cả hai loại dầu chuẩn là Brent và WTI đã quay về vùng cuối tháng 2, thời điểm trước khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định đây là cuộc khủng hoảng gây gián đoạn nguồn cung năng lượng lớn nhất lịch sử.

Giới đầu tư đang theo dõi sát sao các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về tương lai hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz đồng thời đánh giá tốc độ phục hồi xuất khẩu dầu từ khu vực vùng Vịnh.

Dù lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao sau cuộc không kích của Mỹ và Israel nhưng vòng đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran kết thúc vào tuần trước chưa đạt được tiến triển đáng kể.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (7/7) như sau:

Theo kỳ điều hành 2/7, giá xăng E5 giảm 1.055 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.730 đồng/lít. Giá xăng E10 hạ 788 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.415 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng giảm 710 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.176 đồng/lít. Trong khi giá dầu mazut hạ 977 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.053 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn đáng kể so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Sau nhiều đợt điều chỉnh liên tiếp, giá xăng dầu hiện giảm từ 11.005-23.612 đồng/lít so với mức đỉnh cuối tháng 3 và đầu tháng 4 vừa qua.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.