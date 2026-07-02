Giá vàng hôm nay (2/7): Bật tăng rất mạnh

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng điều chỉnh tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mốc 148,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý , Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết 145-148 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng có giá 146,2 - 147,7 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước bật tăng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.052 USD/ounce, tăng 27 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương hơn 129 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước bật tăng theo giá thế giới nhưng vẫn chưa lên mốc 150 triệu đồng/lượng. Nhiều ý kiến cho rằng, giá vàng ngắn hạn vẫn duy trì quanh mức 147-148 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng 2/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.205 đồng/USD, giảm 1 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.075 - 26.465 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, đồng USD giao dịch phổ biến quanh mức 26.700 đồng/USD ở chiều mua vào và 26.720 đồng/USD ở chiều bán ra, gần như không biến động so với hôm qua.