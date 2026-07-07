Sáng 7/7, giá vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4.161,90 USD/ounce, giảm 0,29%, trong khi giá bạc giao ngay ở mức 61,90 USD/ounce, giảm 0,59% trong phiên.

Dù vậy, giá vàng kỳ hạn vẫn kết thúc phiên ở mức cao nhất kể từ ngày 22/6. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng gần nhất tăng 1,0%, lên 4.155,10 USD/ounce, trong khi bạc kỳ hạn tăng 2,1%, lên 61,92 USD/ounce, đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp.

Giá vàng, bạc thế giới sáng 7/7 quay đầu giảm.

Rhona O'Connell nhận định: "Các quỹ ETF vàng vẫn chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư", khiến đà phục hồi của thị trường chưa thực sự thuyết phục nếu chỉ nhìn vào diễn biến của giá vàng kỳ hạn.

Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra trong hai ngày 16-17/6 vẫn là yếu tố chính sách quan trọng đối với thị trường kim loại quý. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất mục tiêu trong khoảng 3,50%-3,75%, đồng thời cho biết lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% và viện dẫn các cú sốc nguồn cung liên quan đến năng lượng.

Phản ứng của thị trường kể từ cuộc họp diễn ra theo hai chiều. Một mặt, dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn kỳ vọng cùng với giá dầu giảm đã làm giảm áp lực tăng lãi suất trong ngắn hạn. Mặt khác, lộ trình chính sách tiền tệ vẫn chưa đủ ôn hòa để buộc các quỹ CTA phải đảo chiều vị thế bán trên diện rộng đối với vàng, bạc, bạch kim và palladium.

Các nhà phân tích hàng hóa tại TD Securities cho biết các vị thế bán khống trên thị trường kim loại quý vẫn "rất khó thay đổi". Theo họ, các quỹ CTA vẫn duy trì vị thế bán ròng ngay cả sau đợt phục hồi vào cuối tuần dài, dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến và kỳ vọng Fed bớt cứng rắn hơn về lãi suất.

TD Securities nhận định thị trường vẫn dự báo Fed sẽ tăng lãi suất trước cuối năm, qua đó tiếp tục tạo áp lực lên toàn bộ nhóm kim loại quý. Vì vậy, biên bản cuộc họp FOMC được công bố vào 14 giờ (giờ ET) ngày thứ Tư sẽ là phép thử chính sách quan trọng tiếp theo đối với các vị thế hiện tại.

Eo biển Hormuz vẫn là một yếu tố rủi ro tiềm ẩn, nhưng không còn mang ý nghĩa hỗ trợ giá vàng theo một chiều. Quân đội Iran đã yêu cầu các tàu chở dầu chỉ sử dụng những tuyến hàng hải được phê duyệt khi đi qua eo biển này, đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh nếu Mỹ can thiệp.

Trong khi đó, giá dầu thô đã quay trở lại gần mức trước khi xung đột bùng phát, nhờ lưu thông qua eo biển Hormuz dần được khôi phục, nguồn cung từ OPEC+ tăng lên và việc Ả Rập Xê Út hạ giá bán dầu. Những yếu tố này đã phần nào bù đắp các rủi ro địa chính trị.

Giá dầu WTI giảm 0,2%, xuống 68,55 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm 0,2%, xuống 71,99 USD/thùng. Tuy nhiên, chi phí bảo hiểm hàng hải cùng những bất đồng chưa được giải quyết giữa Mỹ và Iran cho thấy rủi ro vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.

Các số liệu kinh tế Mỹ cũng chưa đủ yếu để tạo thêm áp lực giảm đối với đồng USD. Chỉ số PMI dịch vụ ISM tháng 6 đạt 54,0 điểm, trong đó chỉ số hoạt động kinh doanh đạt 55,4 điểm, đơn đặt hàng mới đạt 55,1 điểm và việc làm đạt 51,2 điểm.

Chỉ số USD gần như đi ngang hoặc nhích tăng nhẹ, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 4,5%, với lợi suất tham chiếu ở mức khoảng 4,48%.

Ở góc nhìn kỹ thuật, đối với vàng giao ngay, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua là đưa giá vượt vùng kháng cự 4.260-4.400 USD/ounce. Nếu vượt thành công, các mục tiêu tiếp theo lần lượt là 4.500 USD và 5.000 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, mục tiêu của phe bán là kéo giá xuống dưới mốc 3.900 USD/ounce, sau đó hướng đến vùng 3.800 USD. Các mức kháng cự gần nhất nằm tại 4.200 USD và 4.260 USD/ounce, trong khi các mức hỗ trợ quan trọng là 4.091 USD và 4.000 USD/ounce.

Đối với bạc giao ngay, mục tiêu tăng giá của phe mua là đưa giá trở lại vùng 64,00-72,00 USD/ounce. Nếu vượt vùng này, mục tiêu tiếp theo sẽ là 90,00 USD/ounce và cao hơn nữa.

Trong khi đó, mục tiêu của phe bán là kéo giá xuống dưới 55,00 USD/ounce, sau đó hướng về mốc 45,00 USD/ounce. Các mức kháng cự gần nhất được xác định tại 62,43 USD và 63,32 USD/ounce, còn các vùng hỗ trợ quan trọng nằm tại 60,75 USD và 57,12 USD/ounce.