Giá vàng tăng vọt thêm 5 triệu đồng: Đã đến lúc mua trở lại?

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

Thị trường vàng vừa trải qua một tuần đầy biến động khi giá lao dốc trong những phiên đầu tuần nhưng bất ngờ tăng mạnh vào cuối tuần, qua đó lấy lại gần như toàn bộ mức giảm trước đó.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay mở đầu tuần quanh 4.067 USD/ounce rồi liên tục suy yếu dưới áp lực của đồng USD mạnh và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn.

Đến giữa tuần, áp lực bán khiến giá có lúc rơi xuống khoảng 3.950 USD/ounce, làm dấy lên lo ngại giá tiếp tục giảm về vùng 3.800 USD như một số dự báo.

Tuy nhiên, diễn biến đã đảo chiều rất nhanh. Dữ liệu niềm tin tiêu dùng của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP suy yếu cùng những phát biểu mang sắc thái ôn hòa hơn từ Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã làm giảm kỳ vọng Fed tiếp tục mạnh tay thắt chặt tiền tệ.

Đồng USD theo đó suy yếu, chỉ số DXY giảm từ khoảng 101,5 điểm xuống còn 100,88 điểm vào cuối tuần, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ cũng hạ nhiệt, tạo điều kiện để dòng tiền quay trở lại với vàng.

Giá vàng tăng mạnh trong phiên cuối tuần, lên trên 151 triệu đồng/lượng. Ảnh: Thạch Thảo

Phiên giao dịch ngày 3/7 chứng kiến mức tăng bùng nổ khi giá vàng có lúc lên tới khoảng 4.185 USD/ounce trước khi chốt tuần gần 4.176 USD/ounce, tăng hơn 52 USD chỉ trong một phiên và tăng gần 2,5% so với tuần trước.

Theo Kitco News, động lực lớn nhất cho đợt phục hồi cuối tuần đến từ báo cáo việc làm của Mỹ yếu hơn dự báo, qua đó khiến đồng USD giảm giá và hỗ trợ mạnh cho nhóm kim loại quý.

Trong nước, diễn biến cũng tương tự. Sau khi giá vàng SJC lùi về vùng khoảng 146 triệu đồng/lượng (giá bán) đầu tuần, thị trường đã phục hồi rất nhanh trong hai phiên cuối tuần.

Đến cuối tuần, giá vàng SJC tăng lên khoảng 148,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra, cao hơn 5 triệu đồng/lượng so với vùng đáy giữa tuần.

Vàng đã bước vào chu kỳ tăng mới?

Đợt phục hồi mạnh cuối tuần giúp tâm lý nhà đầu tư cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, giao dịch trong nước trầm lắng và câu hỏi lớn nhất là liệu vàng đã chính thức quay lại xu hướng tăng hay chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật sau chuỗi giảm kéo dài?

Trong ngắn hạn, thị trường vẫn chịu tác động chủ yếu từ kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Nếu nhìn lại chu kỳ lãi suất 5 năm gần đây, Fed giữ lãi suất gần 0% trong năm 2021 để hỗ trợ nền kinh tế sau đại dịch, sau đó nâng lên mạnh nhất hơn 40 năm trong giai đoạn 2022-2023 nhằm kiềm chế lạm phát. Từ tháng 9/2024, Fed bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất, đưa mức lãi suất từ 5,25-5,5% xuống còn khoảng 3,5-3,75%/năm như hiện nay.

Tuy nhiên, lạm phát tại Mỹ đã tăng trở lại, lên khoảng 4,2% - mức cao nhất trong ba năm, khiến Fed phát tín hiệu có thể phải đảo chiều chính sách sang thắt chặt thêm một lần nữa.

Theo công cụ FedWatch của CME tính đến ngày 5/7, xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đã giảm còn 57,2%, thấp hơn mức 65-67% trước đó, nhưng vẫn là kịch bản được thị trường đánh giá có khả năng cao nhất. Đến cuộc họp tháng 12, thị trường tiếp tục nghiêng về khả năng Fed tăng thêm lãi suất.

Điều này cho thấy kỳ vọng Fed trở lại với xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ trước đó là rất thấp, vốn được xem là cơ sở để tạo ra một xu hướng tăng bền vững cho vàng.

Một yếu tố đáng chú ý khác là giá dầu đang giảm khá mạnh. Dầu Brent hiện quanh 72 USD/thùng, trong khi WTI dưới 69 USD/thùng, thấp hơn rất nhiều so với vùng 100-120 USD/thùng khi căng thẳng Mỹ-Iran lên cao điểm.

Giá dầu hạ nhiệt có thể góp phần kéo giảm áp lực lạm phát trong những tháng tới, nhất là khi OPEC+ đã tăng sản lượng trong tháng 6 và hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz được nối lại sau thỏa thuận ngừng bắn.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng còn quá sớm để kỳ vọng Trung Đông hoàn toàn ổn định. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn còn nhiều bất đồng, đặc biệt liên quan đến vấn đề hạt nhân và quyền kiểm soát hoạt động tại eo biển Hormuz.

Ở góc độ kỹ thuật, một số chuyên gia cho rằng xu hướng giảm ngắn hạn vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Mốc 4.000 USD/ounce hiện đóng vai trò hỗ trợ rất quan trọng. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ, áp lực bán có thể gia tăng mạnh và kéo giá vàng xuống các vùng thấp hơn.

Tuy nhiên, triển vọng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực nhờ lực mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương đã mua ròng 41 tấn vàng trong tháng 5 và khoảng 30% ngân hàng trung ương trên thế giới có kế hoạch tiếp tục tăng tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối. Một số tổ chức quốc tế vẫn dự báo giá vàng có thể tiến tới vùng 5.000-6.000 USD/ounce trong năm 2027.

Trong ngắn hạn, tâm lý thị trường cũng đã cải thiện đáng kể. Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy 69% chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần mới, chỉ 13% nhận định giá giảm và 19% cho rằng thị trường sẽ đi ngang.

Nhìn chung, đợt tăng mạnh cuối tuần đã giúp vàng lấy lại động lực sau bốn tuần giảm liên tiếp. Tuy nhiên, xu hướng của tuần tới vẫn phụ thuộc rất lớn vào các số liệu kinh tế Mỹ và kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed. Nếu USD tiếp tục mất giá và kỳ vọng Fed dịu giọng hơn, vàng có thể nối dài đà hồi phục. Ngược lại, nếu Fed phát tín hiệu cứng rắn, áp lực điều chỉnh có thể nhanh chóng quay trở lại.