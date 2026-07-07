Giá vàng hôm nay (7/7): Lại quay đầu giảm

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 150,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC lại mất mốc 151 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương nhưng mức chênh lệch mua vào - bán ra giữa các đơn vị chênh nhau. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 146,5 - 150 triệu đồng/lượng; giá vàng Phú Quý 147 - 150 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.140 USD/ounce, giảm 41 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương 132 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới hơn 18 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm sáng 7/7 ở mức 25.202 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.072 - 26.462 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.450 đồng/USD ở chiều mua vào và 26.480 đồng/USD ở chiều bán ra.