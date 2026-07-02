Giá vàng biến động mạnh, dòng tiền rời đi: Kênh trú ẩn nào hấp dẫn?

Giá vàng đảo chiều mạnh sau giai đoạn lập đỉnh

Thị trường vàng trong hơn một năm qua ghi nhận chu kỳ biến động mạnh hiếm thấy. Giá vàng thế giới sáng 2/7, dao động quanh 4.040 - 4.060 USD/ounce, giảm đáng kể so với vùng đỉnh 5.500 USD/ounce thiết lập trước đó. Sau giai đoạn tăng nóng, thị trường bắt đầu xuất hiện các nhịp điều chỉnh đáng kể. Giá vàng không còn duy trì xu hướng đi lên liên tục mà chuyển sang trạng thái dao động mạnh, với các phiên tăng - giảm đan xen. Diễn biến này khiến việc dự báo xu hướng trở nên khó khăn hơn, đặc biệt trong ngắn hạn.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự thay đổi nhanh của các yếu tố vĩ mô như chính sách lãi suất của các ngân hàng trung ương, biến động của đồng USD và kỳ vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Khi môi trường lãi suất duy trì ở mức cao hoặc có xu hướng kéo dài, sức hấp dẫn của vàng bị suy giảm rõ rệt.

Giá vàng đảo chiều mạnh sau giai đoạn lập đỉnh

Ở thị trường nội địa, giá vàng miếng SJC sáng 2/7 được niêm yết quanh 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này đã giảm mạnh so với giai đoạn đỉnh cao trước đó.

Theo Kitco News, mặc dù giá vàng đã giảm mạnh từ 5.500 USD/ounce hồi đầu năm xuống dưới 4.000 USD vào cuối tháng 6, kim loại quý này vẫn nằm trong số những kim loại có hiệu suất tốt nhất trong năm qua, và nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư dài hạn sẽ hạn chế rủi ro giảm giá vì vàng vẫn còn tiềm năng tăng giá rõ rệt trong phần còn lại của năm 2026, theo báo cáo triển vọng giữa năm mới nhất từ ​​Hội đồng Vàng Thế giới (WGC).

“Ở mức giá hiện tại, giá vàng nhìn chung phù hợp với bối cảnh toàn cầu về tăng trưởng vừa phải, lạm phát giảm nhưng vẫn ở mức cao, và kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ – nhưng ở mức độ hạn chế. Trong điều kiện này, giá vàng có thể sẽ duy trì ở mức tương đối ổn định (±5%). Nhưng điều kiện đã sẵn sàng cho một sự bứt phá”, các tác giả Juan Carlos Artigas, Taylor Burnette và Tiến sĩ Fergal O'Connor viết trong bản dự báo.

Báo cáo triển vọng từ ​​WGC, nền kinh tế xấu đi hoặc cú sốc địa chính trị mới, sự chuyển dịch sang kỳ vọng lãi suất thấp hơn, hoặc làn sóng mua vào khi giá giảm có thể khơi lại đà tăng của vàng và đẩy giá lên mức 4.500 USD/ounce hoặc cao hơn. Nếu các tín hiệu mạnh mẽ, vàng có thể tăng cao hơn nữa. Ngược lại, môi trường tăng trưởng ổn định, lợi suất tăng và thị trường ổn định hơn có thể khiến vàng giảm thêm, mặc dù mức giảm hơn 10% so với mức hiện tại có thể được kiềm chế bởi nhu cầu mua vào giá rẻ.”

Dòng tiền dịch chuyển, nhà đầu tư tìm kiếm kênh thay thế

Khi mức độ biến động của vàng gia tăng, dòng tiền trên thị trường bắt đầu có dấu hiệu dịch chuyển. Thay vì tập trung vào vàng như một kênh trú ẩn quen thuộc, nhà đầu tư chuyển sang các lựa chọn có tính ổn định hoặc khả năng sinh lời rõ ràng hơn.

Tiền gửi ngân hàng trở lại là lựa chọn của nhóm nhà đầu tư thận trọng, trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức hợp lý và ít biến động. Trong khi đó, một bộ phận dòng tiền khác tìm đến thị trường chứng khoán để tận dụng cơ hội sinh lời trong ngắn hạn, dù đi kèm rủi ro cao hơn.

Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận đầu tư. Vàng không còn là lựa chọn “mặc định” mỗi khi thị trường bất ổn, mà trở thành một phần trong danh mục cần được cân nhắc kỹ về thời điểm và tỷ trọng.

Dòng tiền dịch chuyển, nhà đầu tư tìm kiếm kênh thay thế

Các chuyên gia tài chính cho rằng, trong dài hạn, vàng vẫn giữ vai trò quan trọng như một công cụ phòng ngừa rủi ro trước các cú sốc kinh tế. Tuy nhiên, hiệu quả của kênh này phụ thuộc nhiều vào chiến lược nắm giữ dài hạn, thay vì đầu cơ theo biến động giá.

Ông Nguyễn Văn Thế, Giám đốc Tư vấn Công ty Chứng khoán SSI cho rằng, dù giá vàng có những giai đoạn điều chỉnh mạnh sau chu kỳ tăng nóng, kim loại quý này vẫn giữ vai trò quan trọng trong danh mục đầu tư nhờ khả năng đa dạng hóa và phòng ngừa rủi ro trước biến động kinh tế toàn cầu.

Còn ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM nêu quan điểm, trong bối cảnh hiện nay, khái niệm “trú ẩn an toàn” cũng đang thay đổi. Thay vì tập trung vào một tài sản duy nhất, nhà đầu tư có xu hướng đa dạng hóa danh mục, kết hợp nhiều kênh khác nhau để cân bằng giữa an toàn và lợi nhuận.

“Biến động mạnh của giá vàng đang làm thay đổi cách nhìn về kênh đầu tư này. Từ một tài sản trú ẩn quen thuộc, vàng trở thành lựa chọn cần được cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong chiến lược phân bổ vốn”, ông Châu nói.

Trong ngắn hạn, khi thị trường còn nhiều yếu tố khó lường, xu hướng dịch chuyển dòng tiền nhiều khả năng sẽ tiếp diễn. Bài toán đối với nhà đầu tư không còn là lựa chọn một kênh duy nhất, mà là phân bổ hợp lý để vừa kiểm soát rủi ro, vừa duy trì hiệu quả sinh lời trong bối cảnh mới.