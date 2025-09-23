Vàng tăng giá kỷ lục hơn 40%: Điều gì đang xảy ra?

Theo dữ liệu của Carson Group, giá vàng kỳ hạn đã vọt lên khoảng 3.750 USD/ounce, trong khi vàng giao ngay cũng vượt 3.700 USD/ounce – mức cao chưa từng có.

Nguyên nhân chính đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bước vào chu kỳ hạ lãi suất. Tuần trước, Fed đã giảm 0,25 điểm phần trăm và phát tín hiệu sẽ còn ít nhất hai lần giảm nữa trong năm 2025. Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu gần 10% từ đầu năm cũng khiến vàng – vốn được định giá bằng USD – trở nên hấp dẫn hơn.

Theo nghiên cứu của Carson Group, giá vàng tương lai đã tăng hơn 40% từ đầu năm đến nay, đánh dấu năm tăng trưởng tốt nhất kể từ năm 1979.

Ai đang “ôm” vàng nhiều nhất?

Không chỉ giới đầu tư cá nhân, các ngân hàng trung ương – đặc biệt ở các thị trường mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Nga – cũng đang mua vàng ồ ạt để phòng hộ rủi ro tỷ giá với đồng USD.

Ông John Stoltzfus, chiến lược gia trưởng đầu tư tại Oppenheimer, nhận định: “Khi họ mua, họ mua với khối lượng rất lớn”. Dòng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng cũng đã đạt mức cao nhất trong ba năm, cho thấy lực cầu mạnh mẽ từ thị trường.

Trong khi chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ chỉ tăng 13% và bitcoin tăng 20% từ đầu năm đến nay, thì vàng đã bỏ xa với mức tăng trên 40%. Một khảo sát của Bank of America cũng cho thấy vàng đã trở thành giao dịch đông đảo thứ hai trên thị trường, chỉ sau nhóm cổ phiếu “Magnificent Seven” (bảy công ty công nghệ lớn).

Tuy vậy, đáng chú ý là 39% nhà quản lý quỹ trong khảo sát vẫn nói rằng họ gần như không nắm giữ vàng, với tỷ lệ phân bổ trung bình chỉ 2,3%. Điều này cho thấy dư địa tăng giá vẫn còn, khi giới đầu tư chưa thực sự “đổ xô” vào kim loại quý.

Triển vọng giá vàng sắp tới ra sao?

Các chuyên gia của Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể chạm mốc 4.000 USD/ounce vào giữa năm 2026. Lý do đến từ nhiều yếu tố: nhu cầu tăng trở lại sau giai đoạn trầm lắng mùa hè, hoạt động mua vào mạnh mẽ từ các quỹ ETF, và sự tích lũy bền bỉ của các ngân hàng trung ương.

Nếu dự báo này thành hiện thực, vàng sẽ tiếp tục giữ vị thế là tài sản hấp dẫn nhất trong giai đoạn nhiều biến động kinh tế toàn cầu.