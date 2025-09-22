Chuyên gia lạc quan, giá vàng sắp tới sẽ ra sao?

Fed vừa khởi động lại chu kỳ hạ lãi suất với tốc độ thận trọng, khiến động lực tăng giá của vàng tạm chững lại. Trong tuần, giá vàng giao ngay có lúc vọt lên trên 3.700 USD/ounce nhưng nhanh chóng hạ nhiệt do hoạt động chốt lời. Tuy nhiên, vàng vẫn đóng cửa tuần ở 3.683,1 USD/ounce, tăng 1% so với cuối tuần trước và ghi nhận mức cao kỷ lục mới theo tuần.

Theo Philippe Gijsels, Giám đốc Chiến lược của BNP Paribas Fortis, giá vàng có thể dao động quanh mốc 3.600 USD/ounce trong ngắn hạn, nhưng khó giảm sâu hơn khi Fed đã bước vào chu kỳ nới lỏng. Ông cho rằng các nhà đầu tư chỉ mới bắt đầu quay lại thị trường, và trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, vàng vẫn sẽ được mua mạnh mỗi khi điều chỉnh giảm.

Nhà đầu tư và ngân hàng trung ương nhìn nhận thế nào về vàng?

Christopher Vecchio, Giám đốc chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive.com, khẳng định vàng ở mức 3.700 USD/ounce vẫn là cơ hội mua. Ông nhấn mạnh rằng ngay cả khi giá cao, các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục tăng mua vàng trong quá trình giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Áp lực từ nợ công Mỹ gia tăng và kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất sâu hơn là những yếu tố khiến vàng giữ vị thế tài sản thay thế quan trọng. Vecchio nhận định: “Tôi cố tìm lý do để bi quan với vàng, nhưng vẫn chưa có kịch bản nào thuyết phục.”

Carsten Fritsch, chuyên gia hàng hóa của Commerzbank, bổ sung rằng quan điểm cứng rắn của Stephen Miran – tân thành viên Fed do ông Trump bổ nhiệm – có thể mở đường cho những đợt cắt lãi suất mạnh tay hơn, từ đó đẩy giá vàng lên cao hơn nữa.

Xu hướng sắp tới của giá vàng sẽ ra sao?

Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, cho rằng với mức tăng hơn 40% từ đầu năm – mạnh nhất kể từ cuối thập niên 1970 – thị trường vàng đang bước vào giai đoạn chốt lời. Ông dự báo giá sẽ có nhịp tích lũy, dao động trong vùng 3.600–3.700 USD/ounce.

Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo vàng vẫn nhạy cảm với dữ liệu kinh tế, đặc biệt là báo cáo lạm phát tuần tới. Nếu lạm phát cao hơn dự kiến hoặc xuất hiện biến động chính trị mới, giá vàng có thể nhanh chóng bật lên vùng 3.750 - 3.800 USD/ounce. Ngoài ra, thị trường cũng sẽ chú ý tới số liệu sản xuất và doanh số nhà ở để tìm thêm tín hiệu định hướng.