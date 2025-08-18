Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Giá vàng

SJC Mua 123,700 Bán 124,700

PNJ Mua 116,800 Bán 119,800

Tỷ giá

USD Mua 26,080 Bán 26,470

EUR Mua 29,967 Bán 31,547

Vàng SJC tăng gần 40 triệu đồng/lượng từ đầu năm đến nay

Sự kiện: Giá vàng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sáng nay (18/8), giá vàng miếng SJC vẫn neo cao trên 124 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu năm, giá mặt hàng này đã tăng gần 40 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng gần 50% chỉ trong vòng hơn 8 tháng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 123,5 - 124,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giữ nguyên so với sáng qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 123,5 - 124,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giữ nguyên so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác giữ nguyên giá vàng miếng SJC ở mức 124,5 triệu đồng/lượng.

Giá mặt hàng này chỉ kém đỉnh lập từ ngày 14/8 là 200.000 đồng/lượng (124,7 triệu đồng/lượng - đỉnh lịch sử mới nhất của vàng miếng SJC).

So với đầu năm, giá vàng miếng SJC đã tăng gần 40 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng gần 50% chỉ trong vòng hơn 8 tháng.

Giá vàng miếng SJC bỏ xa giá vàng nhẫn.

Giá vàng miếng SJC bỏ xa giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn cũng ở mức cao. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 116,4 - 119,4 triệu đồng/lượng.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng, đứng im so với sáng qua.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 117,5 - 119 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.326 USD/ounce, giảm 9 USD với sáng qua.

Hiện, giá vàng miếng SJC nới rộng khoảng cách với thế giới hơn 18 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.249 đồng/USD.

Với biên độ giao dịch ±5% so với tỷ giá trung tâm, tỷ giá trần được áp dụng 26.511 đồng/USD và tỷ giá sàn 23.987 đồng/USD.

Giá USD tại Vietcombank - ngân hàng giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống niêm yết giá mua - bán USD ở mức 26.060 - 26.450 đồng/USD mua - bán. Viettinbank niêm yết giá USD ở mức 25.905 - 26.445 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.486 - 26.556 đồng/USD.

Kinh tế 24h: Chuyên gia gợi ý nhóm cổ phiếu còn dư địa tăng trưởng trong thời gian tới
Kinh tế 24h: Chuyên gia gợi ý nhóm cổ phiếu còn dư địa tăng trưởng trong thời gian tới

Giá vàng ‘neo’ cao, doanh nghiệp tăng mạnh mua vào; Nhà phân phối ôtô Mercedes giảm lãi nửa đầu năm... là những tin tức kinh tế - thị trường nổi bật...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Ngọc Mai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/08/2025 07:25 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Giá vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN