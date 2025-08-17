Mỹ - Nga chưa đạt thỏa thuận: Giá vàng sắp tới dự báo thế nào?

Một tuần chao đảo

Tuần giao dịch từ 11-15/8 chứng kiến giá vàng thế giới lao dốc mạnh, với mức giảm tổng thể hơn 2%, đánh dấu tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 6. Đầu tuần, giá vàng giảm mạnh sau khi chính quyền Mỹ xác nhận không đánh thuế cao đối với vàng nhập khẩu, gây áp lực bán tháo mạnh.

Giá vàng giao ngay nhanh chóng mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, từ 3.390 USD/ounce vào đầu tuần xuống dưới ngưỡng 3.340 USD/ounce hôm 12/8.

Giá vàng có dấu hiệu phục hồi ngắn hạn vào ngày 13/8 khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ được công bố thấp hơn kỳ vọng, cho thấy lạm phát tăng chậm hơn dự báo. Dữ liệu này đã khơi dậy hy vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất sớm, giúp vàng - tài sản trú ẩn an toàn bật tăng trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng bị dập tắt vào thứ Năm (14/8) do chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 bất ngờ tăng 0,9%, cao hơn mức dự kiến và là mức cao nhất kể từ tháng 6/2022. PPI cốt lõi tăng 3,7% so với năm trước, vượt xa mức 2,6% trước đó. Thông tin này lập tức làm thay đổi động lực thị trường, khơi lại lo ngại về lạm phát dai dẳng và khả năng trì hoãn nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh tay từ Fed.

Chốt tuần, giá vàng đóng ở mức 3.335 USD/ounce (rạng sáng 16/8 giờ Việt Nam), đánh mất các mốc 3.400 USD/ounce và 3.350 USD/ounce, chuyển sang dao động ở vùng 3.300-3.350 USD/ounce, thấp hơn so với vài tuần trước.

Đáng chú ý, mức này đã được giữ vững, ngăn chặn một đợt bán tháo dữ dội hơn và mang lại sự ổn định tương đối cho tuần biến động. Trong suốt thời gian còn lại, giá vàng dao động trong biên độ hẹp giữa hai đường trung bình động chính: 50-day SMA và 100-day SMA, tạo mô hình tích lũy phản ánh sự bất ổn về kỳ vọng chính sách tiền tệ và kinh tế toàn cầu.

Thị trường đang ở trạng thái chờ đợi, với các nhà giao dịch tìm kiếm rõ ràng hơn từ dữ liệu kinh tế sắp tới hoặc biên bản họp FOMC tuần sau.

Ngược lại, tại thị trường trong nước, giá vàng SJC bất ngờ lập kỷ lục mới. Ngày 14/8, giá vàng miếng SJC lên mức cao nhất lịch sử 124,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Đến cuối tuần 15/8, giá SJC và Doji niêm yết ở 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua-bán), chỉ thấp hơn 200.000 đồng so với đỉnh vừa mới lập.

Nhẫn trơn SJC duy trì sát kỷ lục, với mức 116,6-119,1 triệu đồng/lượng vào sáng 16/8. Sự chênh lệch này phản ánh nhu cầu nội địa cao, bất chấp giá thế giới giảm.

Sức cầu vàng có thể tăng trở lại

Sau tuần lao dốc, giá vàng thế giới có thể tiếp tục biến động mạnh, nhưng sức cầu có triển vọng tăng trở lại nhờ rủi ro địa chính trị kéo dài từ Ukraine.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska giữa Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin kết thúc "tốt đẹp", theo lời hai lãnh đạo, nhưng không đạt thỏa thuận ngừng bắn Ukraine, khiến giới đầu tư lo ngại rủi ro địa chính trị leo thang.

Giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC đang ở sát đỉnh cao lịch sử. Ảnh: MH

Nga, nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới, có thể tăng xuất khẩu dầu khí nếu các biện pháp trừng phạt nới lỏng. Trước đó, giá dầu đã có những phiên giảm mạnh. Trong phiên cuối tuần, giá dầu WTI giảm 1,8% xuống 62,8 USD/thùng. Tuy nhiên, dầu có thể tăng trở lại trong tuần tới. Đây là mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng, do vậy cũng là một yếu tố kéo giá vàng đi lên.

Dù Ukraine tạm thời giảm căng thẳng, rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu. Nhu cầu vàng vật chất từ châu Á và châu Âu có thể tăng, đẩy giá lên.

Về chính sách tiền tệ, Fed nhiều khả năng cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại họp 17/9, với xác suất ghi nhận vào cuối tuần là 93,1% theo CME FedWatch, giảm từ 99,9% trước khi dữ liệu PPI được công bố.

Khả năng cắt giảm 0,5% gần như loại trừ, do PPI cao cho thấy lạm phát có thể bùng nổ trở lại. Fed sẽ thận trọng hơn trong các đợt sau, có thể chỉ cắt thêm một lần vào tháng 10/2025, vì lạm phát sản xuất tăng 3,7% có thể lan sang tiêu dùng. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của vàng, vốn hưởng lợi từ lãi suất thấp, nhưng đồng thời củng cố vai trò trú ẩn nếu kinh tế Mỹ chậm lại.

Dòng tiền có thể dịch chuyển linh hoạt giữa các tài sản. Chứng khoán Mỹ và nhiều nước, trong đó có Việt Nam, vẫn đang ở quanh mức kỷ lục thu hút vốn từ vàng. Nếu Fed vẫn duy trì lãi suất ở mức cao, theo dự báo của nhiều tổ chức, vàng chưa có điểm bứt phá mạnh.

Trái phiếu Mỹ, với lợi suất 10 năm tăng từ đáy, có thể hút dòng tiền an toàn hơn vàng nếu lạm phát kiểm soát. Tuy nhiên, vàng vẫn lợi thế so với bạc (dễ biến động hơn do công nghiệp) hay tiền số (như Bitcoin, rủi ro cao do quy định).

Nếu đồng USD mạnh lên, vàng có thể chịu áp lực ngắn hạn. Nhưng về dài hạn, xu hướng USD giảm giá được dự báo là khó tránh và những rủi ro địa chính trị có thể đẩy giá vàng đi lên. Nhiều dự báo cho rằng vàng vẫn sẽ đạt ngưỡng 3.400 USD/ounce và 3.500 USD/ounce trong năm 2026.

Tổng thể, giá vàng có thể củng cố ở 3.300-3.350 USD/ounce ngắn hạn, với tiềm năng tăng nếu địa chính trị nóng.