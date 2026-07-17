Vàng đang ở ‘ngã ba đường’: Có thể rơi về 3.500 USD trong kịch bản xấu nhất

Kim loại quý đang bị kẹp giữa 2 "gọng kìm": căng thẳng địa chính trị leo thang đẩy giá dầu tăng vọt, nhưng đồng thời cũng củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải giữ hoặc tăng lãi suất, tạo áp lực lớn lên một tài sản không sinh lời như vàng.

Không chỉ đơn thuần là kênh trú ẩn an toàn, vàng lần này chịu tác động theo cơ chế phức tạp hơn nhiều. Căng thẳng quân sự Mỹ - Iran leo thang khiến giá dầu tăng mạnh, có thời điểm tăng hơn 9%.

Điều này làm dấy lên nỗi lo lạm phát quay trở lại, đặc biệt khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời được ký kết hồi cuối tháng 6 gần như sụp đổ hoàn toàn sau khi Mỹ tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhiều lần nhấn mạnh ưu tiên kiểm soát lạm phát và để ngỏ khả năng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt nếu áp lực giá chưa hạ nhiệt.

Các quan chức Fed khác cũng đồng loạt bày tỏ quan điểm cứng rắn. Thống đốc Fed Lisa Cook cho biết Fed sẵn sàng hành động nếu lạm phát không giảm như kỳ vọng. Thị trường đang định giá khoảng 73% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 năm nay.

Chính kỳ vọng này đã tạo ra sức ép lớn lên vàng. Trong bối cảnh lãi suất cao, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng tăng lên, khiến các nhà đầu tư quay lưng với kim loại quý này. Nhiều chuyên gia gọi đây là tác động tiêu cực từ "kênh lạm phát" đang tạm thời lấn át "kênh địa chính trị" truyền thống.

Giá vàng thế giới liên tục dao động quanh ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang và kỳ vọng lãi suất của Fed vẫn được duy trì ở mức cao. Ảnh: Bloomberg

Lằn ranh 4.000 USD/ounce

Trên các trang tin tài chính quốc tế như The Edge Singapore, Yahoo Finance hay Bloomberg, mốc tâm lý 4.000 USD/ounce đang trở thành điểm nóng được bàn luận sôi nổi.

Chiến lược gia Li Xing Gan của sàn giao dịch Exness nhận định: "Triển vọng kỹ thuật tổng thể vẫn rất mong manh. Một sự phá vỡ bền vững dưới ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce có thể củng cố đà giảm và làm tăng khả năng điều chỉnh sâu hơn về vùng đáy đã ghi nhận vào tháng 6 vừa qua".

Thực tế, vàng đã có lúc rớt xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce, với mức thấp nhất trong phiên chạm 3.959 USD. Thị trường đang chứng kiến ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD/ounce chuyển thành vùng kháng cự sau khi bị xuyên thủng.

Số lượng vị thế bán khống giảm xuống mức thấp nhất nhiều năm, nhưng điều đó không đồng nghĩa dòng tiền quay lại thị trường. Thực tế, dòng vốn đang rút khỏi cả bên mua lẫn bên bán. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng và sự bất định bao trùm thị trường.

Yếu tố lạm phát và tương lai bất định

Trước khi căng thẳng Mỹ - Iran tái bùng phát mạnh, dữ liệu lạm phát tiêu dùng (CPI) và sản xuất (PPI) tháng 6 của Mỹ đã hạ nhiệt hơn dự kiến, tạo "cứu cánh" tạm thời cho vàng.

CPI tháng 6 giảm 0,4% so với tháng trước - lần giảm đầu tiên kể từ đại dịch COVID-19, trong khi PPI ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2025.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo sự nhẹ nhõm này có thể sẽ rất ngắn ngủi. "Số liệu lạm phát tháng 6 không phản ánh tác động của đợt leo thang căng thẳng mới nhất", Jigar Trivedi, chuyên gia phân tích cấp cao tại IndusInd Securities, lưu ý. Dầu thô đã tăng phiên thứ tư liên tiếp, làm sống lại nỗi lo lạm phát.

Một điểm đáng chú ý là đại diện quản lý tiền tệ của quỹ đầu tư Bridgewater, Hudson Attar, đã đưa ra góc nhìn đầy thận trọng.

Theo ông, áp lực từ "giao dịch mất giá tiền tệ" (currency debasement trade, tức chiến lược đầu tư dựa trên kỳ vọng rằng tiền tệ sẽ bị mất giá) đã thay đổi đáng kể trong tháng qua, góp phần đẩy giá vàng, bitcoin và bạc đi xuống. Vị thế này phần nào lý giải vì sao vàng không tăng mạnh bất chấp căng thẳng địa chính trị.

Các kịch bản nào cho vàng?

Trong ngắn hạn, giới phân tích dự báo giá vàng sẽ tiếp tục biến động mạnh. Ngưỡng 4.000 USD vẫn là vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng. Nếu giữ vững, vàng có thể hồi phục lên vùng 4.100-4.150 USD.

Ngược lại, nếu thủng mốc này, đà giảm có thể kéo vàng về các vùng hỗ trợ sâu hơn như 3.880-3.900 USD, thậm chí có chuyên gia dự báo vàng có thể về 3.500 USD trong kịch bản xấu.

Thị trường vàng đang đứng trước ngã ba đường, với hai kịch bản đối lập: một là sự phục hồi từ vùng quá bán, hai là sự sụp đổ của ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD.

Tất cả phụ thuộc vào diễn biến căng thẳng địa chính trị và phản ứng chính sách của Fed trong những thời gian tới.

Theo Bloomberg, The Edge Singapore, Yahoo Finance