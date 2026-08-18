Giá vàng tăng bất chấp giá dầu: Đà tăng mới hay nguy cơ điều chỉnh sâu?

Vàng tăng bất chấp giá dầu và áp lực lạm phát

Trong phiên giao dịch sáng 18/8 trên thị trường châu Á, giá vàng giao ngay tiếp tục tăng khoảng 0,5%, lên trên 4.430 USD/ounce, nối dài đà tăng mạnh từ thị trường Mỹ trước đó.

Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC sáng 18/8 tăng thêm 600.000 đồng/lượng, lên 141,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng nhẫn tại một số thương hiệu cũng tăng 300.000 đồng/lượng, lên 141,6 triệu đồng/lượng mua vào và 145,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Đáng chú ý, vàng tăng mạnh trong bối cảnh giá dầu cũng đi lên. Dầu WTI tăng thêm 0,25% trên thị trường châu Á, lên 84,7 USD/thùng, trong khi Brent tiến sát 91 USD/thùng. Căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục làm dấy lên lo ngại nguồn cung năng lượng bị gián đoạn, nhất là khi các cuộc đàm phán vẫn bế tắc.

Diễn biến này trái với mối quan hệ thường thấy trong nhiều tháng qua. Khi giá dầu tăng mạnh, giới đầu tư thường lo ngại lạm phát quay trở lại. Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì hoặc nâng lãi suất tăng lên, kéo USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên, từ đó làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng và gây áp lực lên kim loại quý.

Lần này, thị trường lại nhìn vào một câu chuyện khác: kinh tế Mỹ đang xuất hiện những dấu hiệu mất đà.

Giá vàng thế giới tăng mạnh. Ảnh: Minh Hiền

Doanh số bán lẻ tháng 7 bất ngờ giảm 0,6%, trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 3,4% so với cùng kỳ, thấp hơn mức 3,5% của tháng trước; CPI lõi tăng 2,5% và PPI tháng 7 đi ngang so với tháng trước. Dữ liệu bán lẻ khiến thị trường giảm kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 9.

Thị trường lao động cũng phát đi tín hiệu đáng chú ý khi nền kinh tế Mỹ mất 23.000 việc làm trong tháng 7, dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 4,1%. Sức tiêu dùng suy yếu cùng những dấu hiệu giảm tốc của việc làm khiến bài toán chính sách tiền tệ trở nên khó khăn hơn.

Nói cách khác, Fed chưa chuyển sang “bồ câu”, nhưng thị trường đang nhanh chóng giảm đặt cược vào kịch bản “diều hâu”.

Vàng vì thế được hỗ trợ bởi USD yếu hơn và kỳ vọng Fed tăng lãi suất thấp hơn, trong khi lợi suất trái phiếu tăng do cú sốc dầu mỏ lại trở thành lực cản. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tiến gần 4,73%, khiến triển vọng vàng trở nên phức tạp hơn.

Sau đợt giảm dài, vàng có thể còn tăng hay sẽ giảm sâu?

Đáng chú ý, đà tăng hiện tại diễn ra sau một đợt điều chỉnh khá mạnh. Từ đỉnh gần 5.600 USD/ounce ngày 29/1, vàng có thời gian dài dao động trong vùng khoảng 4.000-4.400 USD/ounce.

Điều này đặt ra câu hỏi: đợt tăng hiện nay là khởi đầu của một chu kỳ tăng mới, hay chỉ là một nhịp hồi trong xu hướng điều chỉnh?

Về ngắn hạn, cán cân vẫn chưa hoàn toàn nghiêng về phía tăng. Giá vàng đang được hỗ trợ bởi đồng USD yếu hơn, kỳ vọng lãi suất giảm và nhu cầu phòng thủ trong bối cảnh địa chính trị bất ổn. Dòng vốn vào các quỹ ETF vàng Trung Quốc đã cải thiện đáng kể. Riêng tháng 7, các ETF vàng Trung Quốc thu hút dòng vốn ròng 744 triệu USD. Đầu tháng 8, các quỹ này tiếp tục ghi nhận dòng vốn vào gần như mỗi ngày.

Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là Fed.

Nếu lạm phát tiếp tục nóng lên và giá dầu duy trì quanh vùng 90 USD/thùng, Fed sẽ khó nhanh chóng chuyển sang chính sách nới lỏng. Khi kinh tế Mỹ yếu đi, các quan chức Fed có lý do để thận trọng. Năng lượng, thuế quan và các yếu tố địa chính trị có thể tạo thêm áp lực lên nền kinh tế Mỹ.

Bởi vậy, khả năng Fed tiếp tục giữ thái độ thận trọng trong những tháng tới là khá lớn. Thậm chí, nếu lạm phát bất ngờ nóng trở lại và giá năng lượng tiếp tục tăng, khả năng Fed tăng lãi suất là khá rõ ràng.

Đến sáng 18/8, tín hiệu thị trường cho thấy chỉ còn hơn 35% khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 16/9, thay vì mức trên 50% cách đây hơn tuần. Trong cuộc họp tháng 12, xác suất là hơn 67%.

Đây là khoảng thời gian gây áp lực đáng kể đối với vàng. Nếu thị trường chuyển sang kỳ vọng lãi suất cao hơn trong thời gian dài, lợi suất thực tăng và USD phục hồi, dòng tiền đầu tư vào vàng, đặc biệt thông qua ETF, có thể suy yếu. Morgan Stanley từng cảnh báo dòng vốn ETF là yếu tố đặc biệt nhạy cảm với kỳ vọng lãi suất, lợi suất thực và đồng USD.

Ở chiều ngược lại, nếu các dữ liệu kinh tế tiếp tục yếu đi và Fed buộc phải ưu tiên tăng trưởng, vàng sẽ có thêm dư địa phục hồi. Đây cũng là lý do Morgan Stanley vẫn duy trì triển vọng dài hạn tích cực đối với kim loại quý khi đưa ra mục tiêu 5.200 USD/ounce trong nửa cuối năm 2026, với điều kiện dòng vốn ETF phục hồi đáng kể.

Về kỹ thuật, vùng 4.450 USD/ounce đang là kháng cự quan trọng. Nếu vượt được, vàng có thể hướng tới 4.530-4.570 USD/ounce. Ngược lại, nếu thủng vùng 4.325 USD, giá có thể lùi về khoảng 4.275 USD.

Như vậy, nghịch lý vàng tăng cùng giá dầu thực chất phản ánh sự thay đổi trong cách thị trường đánh giá rủi ro. Fed chưa “bồ câu”, nhưng nền kinh tế Mỹ đang phát đi những tín hiệu khiến thị trường không còn tin nhiều vào một Fed quá “diều hâu”.

Vàng vì thế vẫn còn cơ hội tăng, nhưng để tạo một xu hướng tăng bền vững, kim loại quý cần nhiều hơn những cú sốc địa chính trị. Đó phải là sự thay đổi rõ ràng trong chính sách tiền tệ của Fed, lợi suất thực giảm và dòng tiền đầu tư quay trở lại.

Nếu Fed vẫn kiên định với lãi suất cao, trong khi giá dầu tiếp tục gây áp lực lên lạm phát, đợt tăng hiện tại có thể chỉ là một nhịp hồi và trước mắt vàng vẫn đối mặt với hoạt động bán chốt lời.