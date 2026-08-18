Triệt phá đường dây "phù phép" 130 tấn thịt trâu thành khô bò, bỏ túi 21 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đồng Nai cho biết, vừa triệt phá chuyên án 526G, đấu tranh với đường dây sản xuất, buôn bán thịt khô bò giả quy mô lớn.

Công an làm việc với đối tượng Lê Văn Tình (ảnh: CA)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can gồm: Lê Văn Tình (SN 1981, Giám đốc Công ty TNHH Trần Lê Foods- đối tượng chủ mưu); Nguyễn Đình Hùng (SN 1986, quản lý công ty); Phạm Thị Kim Loan (SN 2002, kế toán) và Nguyễn Thị Thúy (SN 1989, Chủ hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa) để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

"Công nghệ" biến thịt trâu Ấn Độ thành khô bò

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu bất thường từ đường dây sản xuất thực phẩm giả này nên đã xác lập chuyên án 526G để tập trung lực lượng đấu tranh.

Nguyên liệu đang được chế biến (ảnh: CA)

Đến ngày 5/8, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra Công ty TNHH Trần Lê Foods (phường Long Thành, TP. Đồng Nai) do Lê Văn Tình làm Giám đốc và Hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa (phường Tam Hiệp, TP. Đồng Nai) do Nguyễn Thị Thúy làm chủ.

Tại Công ty Trần Lê Foods, lực lượng công an thu giữ khoảng 400kg thịt trâu nguyên liệu đang chế biến, hơn 1,6 tấn thịt khô thành phẩm nghi giả khô bò, gần 1,4 tấn gia vị, phụ gia cùng máy móc phục vụ sản xuất.

Kết quả giám định tại Viện Công nghệ tiên tiến (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) xác định toàn bộ 1,6 tấn thịt khô trên là thịt trâu, được bán ra thị trường với tên gọi khô bò. Định giá lô hàng này gần 528 triệu đồng.

Cùng thời điểm, kiểm tra Hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa, công an thu giữ thêm gần 455kg thịt khô. Trong đó, gần 430kg qua giám định là thịt trâu gắn mác "khô bò", có trị giá gần 231 triệu đồng.

Tuồn hàng ra thị trường qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử

Quá trình điều tra xác định, Công ty Trần Lê Foods có bản tự công bố các sản phẩm như "Thịt bò khô sợi", "Thịt bò khô miếng", "Bắp bò sấy"... nhưng riêng sản phẩm "Thịt sấy khô" lại được làm chủ yếu từ thịt trâu nhằm mập mờ, che giấu nguồn gốc nguyên liệu.

Niêm phong số sản phẩm thu giữ tại Công ty TNHH Trần Lê Foods (ảnh: CA)

Từ ngày 27/5/2025 đến khi bị bắt, Lê Văn Tình đã mua khoảng 130 tấn thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ của một doanh nghiệp tại TP.HCM với số tiền gần 17,7 tỷ đồng. Tình đồng thời mua các phụ gia, gia vị tẩm ướp để chế biến ra khoảng 65 tấn khô bò giả, bán ra thị trường với giá trung bình 330.000 đồng/kg, thu về khoảng 21 tỷ đồng.

Giúp sức cho Tình có Nguyễn Đình Hùng (quản lý, điều hành công nhân chế biến) và Phạm Thị Kim Loan (kế toán, theo dõi xuất nhập tồn và giao dịch đơn hàng).

Sản phẩm giả sau đó được bán cho Nguyễn Thị Thúy và nhiều cửa hàng tạp hóa. Dù biết rõ hàng làm từ thịt trâu, Thúy vẫn mua về rồi rầm rộ livestream quảng cáo, bán cho người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee.

Phòng Nguyễn Thị Thúy tổ chức livestream quảng cáo (ảnh: CA)

Đáng chú ý, cơ sở của Thúy chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và không có bản tự công bố sản phẩm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.