Chốt giá vàng hôm nay ngày 18/8 tiếp tục tăng

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 18/8, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 18/8 tăng giá vàng miếng lên mức 144,3 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 18/8, giá vàng trong nước ngày 18/8/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 18/8 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 18/8 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 18/8, chủ yếu tiếp tục tăng cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 18/8, tiếp tục tăng giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 18/8, tăng ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 141 –145 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 140,8 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 141,8 – 145,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 18/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 18/8 tăng với giá vàng giao ngay tăng 9 USD/ounce, lên mức 4.395 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 10/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.445 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục tăng giá, tiến sát mốc 4.400 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, ông Alex Kuptsikevich - Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro – nhận định, thị trường vàng thế giới sẽ tiếp tục tăng.

Ông Adam Button - Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại InvestingLive - cho rằng, đà tăng gần đây của giá vàng không chỉ đến từ các số liệu CPI và PPI, mà còn chịu tác động từ chính sách tiền tệ và diễn biến đồng USD.

Về triển vọng, ông Button cho rằng giá vàng thế giới có thể chưa duy trì đà tăng mạnh trong ngắn hạn và cần chờ đến cuối mùa thu để các yếu tố mùa vụ hỗ trợ rõ hơn. Mốc 4.000 USD/ounce được xem là vùng hỗ trợ quan trọng, khả năng giữ trên 4.300 USD/ounce sẽ củng cố triển vọng tăng giá.

Với giá vàng trong nước tăng và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.386 USD/ounce (tương đương khoảng 139,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 18/8 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 4,4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 18/8, giá vàng ngày 19/8 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.