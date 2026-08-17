Hải Sapa - doanh nhân giàu như thế nào để thành lập Công ty 50 tỷ đồng?

"Doanh nhân" Hải Sapa là ai?

Hải Sapa tên thật là Vũ Hoàng Hải, sinh năm 1986, quê ở Phú Thọ nhưng đang sinh sống và làm việc tại Sapa.

Anh là một YouTuber, TikToker nổi tiếng với các video giới thiệu ẩm thực, đặc sản, văn hóa và đời sống của người dân vùng Tây Bắc. Kênh TikTok của anh hiện thu hút hơn 5,2 triệu lượt theo dõi, còn kênh YouTube SAPA TV có hơn 1,9 triệu người đăng ký.

Trước khi trở thành nhà sáng tạo nội dung được nhiều người biết đến, Hải Sapa từng làm nghề lái xe, chuyên phục vụ khách du lịch tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Sơn La. Công việc này giúp anh có cơ hội đi nhiều nơi, tiếp xúc trực tiếp với đời sống của người dân địa phương.

Hải Sapa nổi tiếng với các clip giới thiệu ẩm thực Tây Bắc. Ảnh: Hải Sapa TV.

Từ những chuyến đi đó, Hải Sapa bắt đầu ghi lại các hình ảnh về bản làng, nét văn hóa đặc trưng và những món ăn dân dã của Tây Bắc rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Các video gần gũi, tập trung vào cuộc sống và ẩm thực vùng cao dần thu hút lượng lớn người xem.

Trước đó, từ năm 2011, Hải Sapa bắt đầu chia sẻ trên kênh YouTube SaPa TV những video ghi lại cuộc sống đời thường, văn hóa, ẩm thực và con người Lào Cai. Nội dung gần gũi, đậm màu sắc vùng cao nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem.

Nhiều video trên kênh đạt hàng triệu lượt xem, trong đó có “Ẩm thực chợ phiên Sín Chéng” với hơn 2,4 triệu lượt xem; video giới thiệu món chả cầy tơ thu hút hơn 8 triệu lượt xem; hay video ghi lại quá trình chuẩn bị một đám cưới của người Giáy với 100 mâm cỗ, 1 con ngựa, 4 con lợn và 75 kg ngan, đạt hơn 5 triệu lượt xem.

Hiện nay, Hải Sapa thường xuất hiện với các clip bán thịt trâu gác bếp, thắng cố ngựa cùng nhiều ẩm thực Tây Bắc khác. Trong các clip đăng tải trên MXH, Hải Sapa cũng nhiều lần xuất hiện cùng các "giang hồ mạng" như Huấn Hoa Hồng, Phú Lê....

Hải Sapa giàu như thế nào để thành lập Công ty 50 tỷ đồng?

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và kinh doanh, Hải Sapa được biết đến với nhiều tài sản có giá trị lớn. Trong đó đáng chú ý là căn shophouse hai mặt tiền tại TP Lào Cai.

Tháng 2/2023, Hải Sapa lần đầu đăng tải hình ảnh tòa nhà này kèm lời chúc Valentine dành cho vợ. Thời điểm đó, nhiều người theo dõi cho rằng đây là món quà đặc biệt anh dành tặng bà xã. Đến tháng 10 cùng năm, nam YouTuber tổ chức lễ tân gia, gọi đây là “căn nhà mơ ước”. Sự kiện có sự góp mặt của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cùng nhiều nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng như Bà Tân Vlog, Tam Mao TV, Phạm Dũng, Trai Bản...

căn shophouse hai mặt tiền tại TP Lào Cai. Ảnh: ST.

Thông qua những hình ảnh và thông tin được Hải Sapa chia sẻ trong dịp này, tòa nhà được giới thiệu có 5 tầng, mỗi sàn rộng khoảng 250 m², tương đương tổng diện tích sử dụng khoảng 1.250 m².

Bên cạnh bất động sản trên, Hải Sapa còn đầu tư một nhà hàng tại Lào Cai, khai trương năm 2022. Trong một cuộc trò chuyện với Lộc “Fuho”, khi được hỏi về giá trị công trình, Hải cho biết tổng chi phí mua đất và xây dựng nhà hàng hơn 100 tỷ đồng.

Đầu năm 2025, Hải Sapa tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp. Theo thông tin được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty được thành lập ngày 13/1/2025, đặt trụ sở tại đường Lạc Long Quân, TP Lào Cai. Vũ Hoàng Hải là người đại diện theo pháp luật kiêm giám đốc.

Doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó Hải góp 30 tỷ đồng, tương đương 60% vốn. Ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Ngoài ra, công ty còn đăng ký hoạt động trong nhiều lĩnh vực như đại lý du lịch, bán buôn nông - lâm sản, thực phẩm và quảng cáo.

Ngoài nhà hàng và doanh nghiệp nói trên, trên trang Facebook cá nhân, Hải Sapa còn giới thiệu mình đang kinh doanh khách sạn và dịch vụ vận tải tại Sa Pa. Anh cũng vận hành tài khoản bán hàng “Đặc Sản Tây Bắc Sapa TV”, thu hút khoảng 1,7 triệu lượt theo dõi.