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Giá vàng hôm nay 18/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý tăng bao nhiêu?

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng hôm nay 18/8/2026 ghi nhận vàng miếng và nhẫn bật tăng theo đà đi lên của thế giới.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (18/8), vào lúc 9h33', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu giờ sáng nay tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức kết hôm qua, được giao dịch ở mức 141,8-145,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt thêm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 141,8-145,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Ngày 17/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,2-144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140,7-143,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 141,3-145,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 9h30 ngày 18/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 4.395 USD/ounce, tăng 18,47 USD.

Lúc 21h ngày 17/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 4.409 USD/ounce, tăng 34 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.445 USD/ounce.

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Theo Nguyễn Ngân (th) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/08/2026 09:59 AM (GMT+7)
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