Sau cú sụt giảm lịch sử, giá vàng còn cơ hội lập đỉnh mới trong năm 2026?

Nửa đầu năm 2026 là một giai đoạn đầy biến động đối với thị trường vàng. Kim loại quý này đã thiết lập hơn 12 mức đỉnh mọi thời đại, lần đầu tiên vượt mốc 5.400 USD/ounce vào cuối tháng 1, trước khi lao dốc không phanh xuống mức thấp nhất 8 tháng, ở khoảng 4.000 USD/ounce vào tháng 6.

Đà giảm này được thúc đẩy bởi giá dầu tăng do xung đột Trung Đông, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến.

Trong bối cảnh đó, hầu hết ngân hàng lớn đã cắt giảm dự báo giá vàng dịp nửa cuối năm 2026 trong những tuần gần đây, phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng về chính sách tiền tệ và dòng vốn đầu tư.

Bank of America (BofA - một trong những ngân hàng lớn nhất nước Mỹ), điều chỉnh mạnh nhất khi cắt giảm 14% dự báo giá trung bình năm 2026 xuống còn 4.360 USD/ounce, chủ yếu do Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn dự kiến.

Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn giữ quan điểm tích cực trong dài hạn, dự báo vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce khi chu kỳ thắt chặt tiền tệ kết thúc.

Giai đoạn nửa cuối năm 2026, các ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới đã đồng loạt điều chỉnh dự báo giá vàng sau cú giảm gần 30%, nhưng vẫn lạc quan về dài hạn. Ảnh: Trading View

Goldman Sachs (ngân hàng đầu tư hàng đầu phố Wall) hồi tháng 6 đã hạ dự báo giá cuối năm 2026 từ 5.400 USD/ounce xuống 4.900 USD/ounce. Các nhà phân tích Lina Thomas và Daan Struyven của Goldman cho biết quan điểm của họ vẫn "tích cực về mặt cấu trúc nhưng thận trọng về mặt chiến thuật".

Lý do chính đến từ kỳ vọng Fed sẽ không còn khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay. Nếu Fed thực sự tăng lãi suất, Goldman dự báo vàng có thể xuống 4.400 USD/ounce.

Tuy vậy, bà Samantha Dart, đồng Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu của Goldman, khẳng định "vàng chưa kết thúc" và xu hướng đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng trung ương các nước mới nổi sẽ tiếp tục là điểm tựa cho dự báo 4.900 USD/ounce.

JPMorgan Chase (JPM - ngân hàng lớn nhất nước Mỹ) cũng điều chỉnh dự báo trong bối cảnh Fed có thể tăng lãi suất sớm hơn dự kiến.

Ngân hàng này dự báo giá vàng trung bình quý III/2026 ở mức 4.300 USD/ounce, phục hồi lên 4.500 USD/ounce vào quý IV. Dù vậy, JPMorgan vẫn giữ quan điểm dài hạn tích cực cho đến năm 2027.

Deutsche Bank (DB - một trong những ngân hàng lớn nhất châu Âu) là tổ chức đưa ra kịch bản thận trọng nhất trong ngắn hạn. Theo nhà phân tích Michael Hsueh, ngân hàng này hạ dự báo giá vàng quý III/2026 xuống còn 4.300 USD/ounce (giảm hơn 20%) và quý IV xuống 4.800 USD/ounce (giảm 17%).

Deutsche Bank cũng lưu ý, nếu Fed phải nâng lãi suất thêm 3-4 lần, giá vàng có thể giảm về khoảng 3.800 USD/ounce. Điểm tích cực duy nhất ngân hàng này nhìn thấy là "nhu cầu từ các ngân hàng trung ương vẫn mạnh mẽ và dự kiến sẽ duy trì trong thời gian tới".

Morgan Stanley (ngân hàng đầu tư hàng đầu phố Wall) cũng hạ dự báo xuống 5.200 USD/ounce từ 5.700 USD, với lập luận tương tự về việc trì hoãn cắt giảm lãi suất của Fed và lợi suất thực tế tăng.

OCBC (ngân hàng lớn thứ hai Đông Nam Á và lớn thứ hai Singapore) cũng cắt giảm dự báo cuối năm từ 5.100 USD/ounce xuống 4.360 USD/ounce.

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) - tổ chức uy tín hàng đầu về thị trường vàng toàn cầu, cho rằng vàng đang bước vào giai đoạn bản lề trong nửa cuối năm, chịu ảnh hưởng từ địa chính trị, lãi suất và tâm lý nhà đầu tư.

Trong khi các ngân hàng đầu tư phương Tây đồng loạt hạ dự báo giá vàng, các tổ chức tài chính Trung Quốc lại nhìn nhận đợt điều chỉnh này như một cơ hội. Công ty Chứng khoán Quốc tế Trung Quốc (CICC) trong báo cáo ngày 26/6 nhấn mạnh đợt điều chỉnh hơn 25% của vàng không đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ tăng giá, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư duy trì vị thế và mua vào khi giá giảm.

Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) cũng dự báo năm 2026 là năm có rủi ro địa chính trị gia tăng, tạo nền tảng cho xu hướng tăng của vàng.

Bất chấp những điều chỉnh ngắn hạn, điểm chung trong báo cáo của các tổ chức lớn là quan điểm dài hạn vẫn tích cực.

Các ngân hàng vẫn kỳ vọng nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương, xu hướng đa dạng hóa dự trữ và bất ổn địa chính trị sẽ tiếp tục hỗ trợ kim loại quý này trong trung và dài hạn. Như Goldman Sachs nhấn mạnh: "Nhu cầu cơ bản mạnh mẽ đối với vàng vẫn là rõ ràng".

Điểm đáng chú ý là dù mức dự báo khác nhau, hầu hết các tổ chức đều không còn kỳ vọng vàng sớm lập đỉnh mới trong năm 2026. Thay vào đó, kịch bản phổ biến là vàng sẽ dao động trong vùng 4.300-5.000 USD/ounce trước khi có động lực tăng mới.